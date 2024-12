Presse: Neue 'The White Lotus'-Staffel kommt im Februar

BERLIN (dpa-AFX) - Die dritte Staffel der vielfach ausgezeichneten Urlaubsresort-Serie "The White Lotus" soll im Februar 2025 veröffentlicht werden. Das berichteten die Branchenblätter "Variety" und "Deadline" unter Berufung auf einen Verantwortlichen des Medienkonzerns Warner Bros. Ein genaues Datum wurde nicht genannt. Die erste Auflage von "The White Lotus" 2021 spielte auf Hawaii, die zweite auf Sizilien, nun soll es Thailand sein. Die Serie wurde von Mike White entwickelt, geschrieben und inszeniert. Sie gewann viele Emmys. In der neuen Staffel sollen unter anderen Patrick Schwarzenegger (31) und Aimee Lou Wood ("Sex Education", 29) mitspielen./fdu/DP/zb