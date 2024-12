ROUNDUP: Chef des US-Versicherers Unitedhealth in Manhattan erschossen

NEW YORK (dpa-AFX) - Mitten in Manhattan ist der Konzernchef des US-Versicherers UnitedHealth Group , Brian Thompson, erschossen worden. Die New Yorker Polizei (NYPD) bestätigte in einer Pressekonferenz den Tod des 50-Jährigen, der den im US-Leitindex Dow Jones Industrial notierten Konzern geführt hatte.

Thompson sei am frühen Morgen vor einem Hotel- und Wohngebäude nahe dem Times Square erschossen worden, in dem sein Unternehmen eine Investorenveranstaltung abhalten wollte. Er sei mit Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben.

Nach dem Täter wurde noch gesucht, für Hinweise, die zu seiner Festnahme führen, wurde eine Belohnung von 10.000 Dollar (etwa 9.500 Euro) ausgeschrieben. Ersten Erkenntnissen zufolge sei gezielt auf Thompson geschossen worden - Informationen über ein Motiv gebe es zunächst aber nicht.

"Wir sind zutiefst traurig und geschockt über den Tod unseres lieben Freundes und Kollegen Brian Thompson", hieß es in einer Mitteilung des Konzerns United Healthcare Group, einem der größten Versicherungskonzerne der USA, zu dem United Healthcare gehört. "Brian war ein hoch respektierter Kollege und Freund für alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben."/cah/DP/mis