Hellofresh-Rally hält an - Analystenlob - Jahresminus schrumpft

Die in den vergangenen Jahren schwer gebeutelte Hellofresh-Aktie hat am Donnerstag ihren Jahresendspurt fortgesetzt. Dank des Kurssprungs von fast elf Prozent auf 13,07 Euro hält die nach dem Rekordtief im Juli angelaufene Rally an. Der Kursverlust in diesem Jahr, das von einer düsteren ersten und einer starken zweiten Hälfte geprägt war, ist damit auf weniger als neun Prozent geschrumpft.

Trotz der schon rasanten Erholung in den vergangenen Monaten hält nun Jefferies weitere Kurssteigerungen beim Kochboxenversender für möglich. Das Analysehaus empfiehlt die Aktien am Donnerstag frisch zum Kauf mit einem Kursziel von 16,50 Euro, das ihnen noch gut ein Viertel Potenzial einräumt. Hellofresh beende zwei schwierige Jahre mit dem neuen Fokus auf das operative Ergebnis und dem Cashflow, argumentierte der neu zuständige Analyst Giles Thorne. Diese Pläne würden durch stabilisierte Kochboxen-Umsätze und Wachstum im neueren Fertigessen-Bereich untermauert. Außerdem sieht Thorne noch Chancen zur Selbstoptimierung.

Thorne steigt mit seinem Kursziel im Analystenkreis zu den größten Optimisten auf. Denn im dpa-AFX-Analyser ist aktuell nur die Privatbank Hauck & Aufhäuser mit 17 Euro etwas anspruchsvoller platziert. Deren Analyst Christian Salis hatte Anfang November die Bewertung mit einer Kaufempfehlung begonnen. Hellofresh steige "wie Phönix aus der Asche", hatte der Experte damals zur Aktie geschrieben, die einst als Gewinner der Corona-Pandemie galt. Während dieser Zeit wurden 2021 in der Spitze 97,50 Euro für die Aktien gezahlt.