EQS-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA hat eine langfristige und strategische Partnerschaft mit der FC Bayern München AG abgeschlossen

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA hat eine langfristige und strategische Partnerschaft mit der FC Bayern München AG abgeschlossen

Unterhaching, 05.12.2024

Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2TR919) hat mit der FC Bayern München AG eine langfristige und strategische Partnerschaft abgeschlossen. Inhalt der Partnerschaft ist insbesondere eine Zusammenarbeit in den Bereichen der regionalen Talentförderung und Talentsichtung sowie des Talentaustauschs zwischen beiden Vereinen zur optimalen, individuellen Förderung von Spielern beider Clubs. Darüber hinaus werden im Rahmen der abgeschlossenen Partnerschaft weitere Synergieeffekte erzielt, indem regelmäßige Hospitationen von Trainern der SpVgg Unterhaching beim FC Bayern-Nachwuchs sowie Workshops für Mitarbeitende des Drittligisten am FC Bayern-Campus stattfinden sollen und auch kontinuierlich Testspiele zwischen den Nachwuchsteams beider Vereine organisiert werden. Diese Kooperationsvereinbarung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, sich mittelfristig als bodenständiger und wirtschaftlich solider Profiverein zu etablieren.

