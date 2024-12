Marktbreite D, EU, USA - Europäische Sektoren: Schwäche setzt sich fort

Diese strukturelle Schwäche des heimischen Aktienmarktes findet auch in einem weiteren unserer technischen Selektionsmodelle ihren Niederschlag. Hier analysieren wir wöchentlich die 160 Einzeltitel aus DAX®, MDAX® und SDAX® anhand von insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren. Daraus ermitteln wir eine „Marktbreitekennziffer“ aller deutschen Standardwerte. Seit Ende Oktober liegt diese unter 50 %. Eine gesunde Marktbreite bzw. eine Situation in der die Flut alle Boote hebt, sieht anders aus. Da sich viele institutionelle Investoren an den verschiedenen Branchen orientieren, analysieren wir zusätzlich die Sektorindizes des Stoxx® Europe 600. Ende November notieren 10 der 19 Subsektoren oberhalb ihrer jeweiligen 200-Tages-Linien. Für lediglich 9 Branchenindizes signalisiert die Relative Stärke nach Levy einen Aufwärtstrend, während das Momentum der letzten 50 Tage nur bei 8 Sektoren positiv ausfällt. Per Saldo also auch hier ein gemischtes Bild! Die europäischen Versicherungstitel erfüllten vor Jahresfrist alle drei Kriterien und lieferten 2024 eine absolute Topperformance. Dieses Jahr wissen die Utilities zu gefallen – wenngleich hier noch ein wichtiger charttechnischer Trigger fehlt. Welcher das ist, dazu später mehr (wird fortgesetzt).

Marktbreite D, EU, USA (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Marktbreite D, EU, USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

