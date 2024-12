S&P 500® - Historisch herausragende Jahre

Den strategischen Betrachtungswinkel der höchsten aller Zeitebenen behalten wir zunächst bei – und zwar für eine weitere Risikoanalyse. Schließlich hatten wir das Thema „realistische Erwartungshaltung“ in den letzten Jahren bereits mit einer simplen mathematischen Betrachtung in den Mittelpunkt gerückt. Die starke Performance der zurückliegenden 12 bzw. 24 Monate verbessert die zukünftige Perspektive nicht. Im Gegenteil: Wenn man das Jahr 2009 als Startpunkt der erfolgreichen unteren Trendwende nach der Finanzmarktkrise nimmt, dann stieg der S&P 500® ausgehend vom Eröffnungskurs 2009 (903 Punkte), trotz Rückschlägen wie dem Corona-Crash oder der 2022er-Korrektur bis Anfang Dezember 2024, auf rund 6.000 Punkte. Das entspricht trotz aller Schwankungen der letzten 16 Jahre immer noch einem Wertzuwachs von 12,5 % p.a. – weit über dem oftmals lehrbuchmäßig unterstellten Aktienertrag von 7 – 8 % pro Jahr. Und auch viel besser als die historische Vergleichsperformance der US-Standardwerte über die letzten knapp 100 Jahre seit 1928 von 8,02 %. Per Saldo ist die Wertentwicklung seit 2009 somit fast zu schön, um wahr zu sein. Schließlich verdoppelt sich der Indexstand bei einer Wachstumsrate von 12,5 % alle sechs Jahre.

S&P 500® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

