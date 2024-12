EU-Kommission einigt sich mit Mercosur-Staaten auf Handelsabkommen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Montevideo/Brüssel/Berlin (Reuters) - Die EU-Kommission und vier südamerikanische Staaten haben sich nach jahrzehntelangen Verhandlungen auf ein Freihandelsabkommen verständigt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bestätigte am Freitag in Uruguay die Vereinbarung mit den Mercosur-Staaten, zu denen auch noch Brasilien, Argentinien und Paraguay gehören. Sie sagte, dadurch würden neue Jobs entstehen und pro Jahr Zölle im Volumen von vier Milliarden Euro wegfallen. Die Bundesregierung begrüßte den Schritt, mit dem die EU ihre Abhängigkeit vom Handel mit China reduzieren will. Ob die Annahme in der EU dieses Mal klappt, ist aber ungewiss.

Durch das Freihandelsabkommen der 27 EU-Länder mit der Mercosur-Gruppe würde eine der größten Handelszonen der Welt mit mehr als 700 Millionen Menschen entstehen. Sie würde fast 20 Prozent der Weltwirtschaft und mehr als 31 Prozent der globalen Warenexporte abdecken.

Die Bundesregierung sprach von einer "einmaligen Gelegenheit". Notfalls will Deutschland auch eine abgespeckte Version akzeptieren. Man werde sich einem sogenannten "EU-only"-Abkommen nicht verschließen, wenn sich abzeichne, dass ein Abschluss sonst nicht möglich sei, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Bei einem "EU-only"-Abkommen ist nur eine Ratifizierung auf EU-Ebene, nicht aber durch die 27 Mitgliedstaaten nötig.

Frankreich kämpft seit Jahren erbittert gegen das Abkommen. Die Regierung in Paris fürchtet Nachteile für ihre Landwirte. Auch Österreich, Polen und die Niederlande sind skeptisch. Italien hat ebenfalls Vorbehalte gegen eine Vereinbarung angemeldet. Die gerade erst ins Amt gekommene neue EU-Kommission geht mit der Unterzeichnung also ein politisches Risiko ein. Von der Leyen sagte, die Bedenken seien aufgenommen und Absicherungen eingebaut worden.

DIHK: "ECHTER MEILENSTEIN"

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sprach von einem "echten Meilenstein" für viele Unternehmen. "Gerade in Zeiten großer globaler Unsicherheit schafft das Abkommen für unsere stark exportorientierten Unternehmen endlich die dringend benötigte Planungssicherheit", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Die Zollerleichterungen seien ein Befreiungsschlag. "Die EU sollte diesen Schwung jetzt nutzen, um auch bei den Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit Indien und Indonesien auf die Zielgerade zu kommen. Damit können die EU und Deutschland ein entschiedenes Zeichen gegen Protektionismus und für offene Weltmärkte setzen." Laut DIHK exportieren 12.500 deutsche Firmen in die Mercosur-Staaten.

Experten zufolge dürfte Europa vor allem mehr Autos und diverse Industriegüter exportieren. Außerdem würde sich die EU den Zugang zu Rohstoffen sichern, die wichtig sind, um den Energiesektor klimaneutral zu machen. Südamerika dürfte vor allem mehr Fleisch und Getreide nach Europa liefern.

MERZ AUCH FÜR MERCOSUR-ABKOMMEN

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte das Vorhaben am Donnerstag als inakzeptabel bezeichnet und damit die Verhandlungen erschwert. Er kann sich aber keine Hoffnung machen, dass sich die deutsche Haltung bei einem Regierungswechsel ändern würde. Denn auch Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Chef Friedrich Merz dringt wie Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf einen schnellen Abschluss. "Es gibt auf der Welt Länder, denen wir uns stärker zuwenden müssen", hatte Merz am Mittwoch gesagt. "Das heißt auch, Mercosur muss jetzt so schnell wie möglich kommen. Das Abkommen ist ausverhandelt. Und es darf jetzt nicht scheitern." Es dürfe auch nicht an Frankreich scheitern.

Wirtschaftsminister und Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) hatte sich zuletzt auch offen für einen Kompromissweg gezeigt. "Wenn dann vielleicht kleine Teile nicht verhandelt werden, wäre das im Rahmen der Möglichkeiten in Ordnung. Hauptsache, dieses Abkommen steht", sagte eine Ministeriumssprecherin. Das Auswärtige Amt mahnte, man dürfe die Handelsbeziehungen mit Südamerika nicht China überlassen.

Die Mercosur-Gespräche gehen bereits mehr als zwei Jahrzehnte zurück. 2019 kam es zu einer vorläufigen Vereinbarung, die jedoch nicht ratifiziert wurde. Teilweise wurden Umweltbedenken vorgebracht und mehr Nachhaltigkeit gefordert, beispielsweise zum Schutz des Amazonas-Gebiets in Brasilien.

(Bericht von Anthony Boadle, Philip Blenkinsop, Lisandra Paraguassu, Andreas Rinke und Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)