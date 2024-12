Produktion sinkt überraschend - "Niedrigstes Niveau seit Pandemie"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Dauerkrise der deutschen Wirtschaft droht sich durch das vierte Quartal zu ziehen: Die Unternehmen drosselten ihre Produktion im Oktober überraschend den zweiten Monat in Folge.

Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,0 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Wachstum von 1,2 Prozent gerechnet, nach einem Rückgang von 2,0 Prozent im September und einem Plus von 2,6 Prozent im August.

"Damit befindet sich die Industriekonjunktur weiterhin im Abschwung", kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium die Entwicklung. Im weniger schwankenden Dreimonatsvergleich schrumpfte die Produktion von August bis Oktober um 0,4 Prozent im Vergleich zu den drei Monaten zuvor. Die Industrie hatte zuletzt auch beim Neugeschäft einen Rückschlag erlitten: Die Aufträge fielen im Oktober um 1,5 Prozent niedriger aus als im Vormonat. Dies spreche "derzeit nicht für eine nachhaltige konjunkturelle Trendwende in der deutschen Industrie", so das Ministerium.

"TIEFE STRUKTURKRISE"

Das sehen auch Ökonomen so. "Die deutsche Wirtschaft dürfte im Winterhalbjahr bestenfalls stagnieren", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zum schwachen Einstieg ins vierte Quartal. "Auch danach ist wegen der tiefen Strukturkrise vor allem bei den Autobauern und ihren Zulieferern nicht mit einer kräftigen Belebung zu rechnen." Für 2025 sei nur ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mageren 0,2 Prozent zu erwarten. Im zu Ende gehenden Jahr dürfte es sogar schrumpfen.

Der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zufolge liegt die Produktion aktuell auf dem niedrigsten Stand seit der Corona-Pandemie. "Hohe Kosten, wirtschaftspolitische Ungewissheit, Fachkräftemangel und eine lähmende Bürokratie belasten die Unternehmen", sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. "Eine Trendwende ist nicht in Sicht."

Die Industrie allein senkte ihre Produktion von September auf Oktober um 0,3 Prozent. Hier wirkte sich vor allem der Rückgang in der kriselnden Autobranche von 1,9 Prozent negativ aus, während auch die Maschinenbauer (-1,1 Prozent) und die Chemiebranche (-1,4 Prozent) kein Wachstum schafften. Im Energiesektor verringerte sich die Erzeugung mit 8,9 Prozent noch deutlicher. Im schwächelnden Baugewerbe stagnierte die Produktion.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)