S&P 500® - Q2 als absolutes Highlight

Am größten ist die saisonale Schnittmenge von Ende März bis in den Hochsommer hinein sowie im Verlauf einer vermeintlichen Jahresendrally, denn in beiden Perioden signalisieren sowohl der US-Präsidentschaftszyklus als auch der Dekadenzyklus „grünes Licht“. Gerade in diesen beiden Phasen sollten neue Einstiegssignale auf einen fruchtbaren zyklischen Boden fallen. Um die Gemeinsamkeiten der beiden Zyklen noch stärker herauszuarbeiten, möchten wir im nächsten Schritt den Blickwinkel etwas verändern. Auf Basis der Daten seit 1928 haben wir für den S&P 500® die Quartalsperformance der einzelnen Jahre gemäß des US-Präsidentschaftszyklus ermittelt. Während sich das Luftholen nach einem guten Wahljahr hier sogar in einer negativen Q1-Wertentwicklung widerspiegelt, spielt die Musik ganz offensichtlich im 2. Quartal. Mit einem durchschnittlichen Plus von 5,75 % ist der Zeitraum von April bis Ende Juli der Beste des gesamten Nachwahljahres (siehe Chart). Darüber hinaus ist es die einzige 3-Monats-Periode, welche im US-Nachwahljahr den Durchschnittsertrag der verschiedenen Quartale über die letzten knapp 100 Jahre schlägt. Interessanterweise fällt die Wertentwicklung in Q2 des „5er-Jahres“ mit 7,46 % ebenfalls sehr stark aus.





Zum gesamten Jahresausblick für Aktien Teil 2





S&P 500® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.