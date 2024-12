Über 500 Euro! Ist die Dividendenaktie der Münchener Rück jetzt ein Verkauf?!

Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) hat zuletzt ein weiteres Mal einen Meilenstein gefeiert. Zu Anfang des Monats Dezember ging es mit den Anteilsscheinen auf über 500 Euro. Wobei es am 2. Dezember eine besonders starke Performance gegeben hat und einen signifikanten Kursanstieg über die Marke.

Aber die Aktie der Münchener Rück wirkt damit teuer. Oder nicht? Jedenfalls ist der Aktienkurs deutlich gestiegen. Noch vor ca. zweieinhalb Jahren notierten die Anteilsscheine bei ca. 220 Euro. Das heißt, dass der DAX-Rückversicherer eine Wertsteigerung von über 100 % gezeigt hat. Für eine doch eher defensive Dividendenaktie aus dem Versicherungssegment ist das nicht gerade alltäglich.

Im Titel steht daher die Frage, die uns heute beschäftigen soll: Ist die Münchener Rück damit inzwischen ein Verkauf? Für mich ganz klar: Nein. Und ich verrate dir auch, warum ich dem DAX-Versicherer weiterhin die Treue halte.

Münchener Rück: Auch über 500 Euro nicht wirklich teuer

Der erste Grund, weshalb ich die Aktie der Münchener Rück nicht verkaufe, hängt mit der Bewertung zusammen. Obwohl der DAX-Rückversicherer so signifikant an Wert zulegen konnte, stiegen die entscheidenden Bewertungskennzahlen nicht wesentlich an. Möglich macht das ein absolut solides Gewinnwachstum, das sich wiederum in einem ebenfalls starken Dividendenwachstum niedergeschlagen hat.

Sehen wir uns das näher an. Bei einem Aktienkurs von 507 Euro liegt das 2023er Kurs-Gewinn-Verhältnis beispielsweise bei ca. 15. Im Geschäftsjahr 2024 dürfte sich der Wert auf unter 14 verbilligen. Das ist nicht einmal besonders teuer, insbesondere nicht für eine Aktie mit einer derartigen Wertsteigerung. Aber auch der Gewinn je Aktie ist in den letzten zwei Geschäftsjahren (bis Ende 2023) von 20,94 Euro bis auf 33,87 Euro geklettert. Ein wirklich fantastisches Wachstum.

Mit dem Gewinn je Aktie wuchs bei der Münchener Rück auch die Dividende. Selbst zuletzt erhielten wir 15,00 Euro je Aktie. Bei den aktuellen Kursen bedeutet das wiederum eine Dividendenrendite von etwas weniger als 3 % Dividendenrendite. Auch das können wir für die jetzige Bewertung des Marktes noch als eine Value-These auslegen. Ich verkaufe die Anteilsscheine jedenfalls gewiss nicht, weil sie zu teuer wirken!

Weiteres Wachstum überaus wahrscheinlich!

Die Aktie der Münchener Rück versprach in der Vergangenheit ein sehr solides operatives Wachstum. Ich glaube, dass das auch zukünftig weitergehen wird. Zumindest über die kommenden drei bis fünf Jahre. Danach müssen wir natürlich noch einmal neu den Markt, das Zinsniveau und das Rückversicherungssegment bewerten. Vermutlich wird sich das Gewinnwachstum auch eher auf einen Bereich zwischen 5 % und 10 % pro Jahr einpendeln. Aber bei der eher niedrigen Bewertung würde das ausreichen.

Es bleibt natürlich die große Preisfrage: Warum sollte die Münchener Rück weiter ein moderates Wachstum verzeichnen? Ich sehe einige Werttreiber. Einerseits kann der DAX-Rückversicherer aufgrund des eher knappen Angebots im Segment der Rückversicherungen leicht höhere Preise durchsetzen. Die vergangenen Erneuerungsrunden waren geprägt von Wachstum. Zugleich investiert das Management in den Ausbau neuer, starker Geschäftsbereiche. Cybersicherheit und Umweltrisiken sollten Wachstum bringen. Auch das Zinsumfeld bleibt vorteilhaft und sollte für solide Erträge im Asset Management sorgen.

Zu guter Letzt kann die Münchener Rück mit Aktienrückkäufen ein leichtes Gewinnwachstum erzielen. Alles in allem halte ich daher das weitere Gewinnwachstum für möglich. Für mich ein Grund, der Dividendenaktie die Treue zu halten.

Münchener Rück: Auch über 500 Euro solide Erträge

Zu guter Letzt liefert die Aktie der Münchener Rück auch über 500 Euro solide Erträge und Renditen. Wir sollten als Investoren eines niemals vergessen: Wir werden reich, indem wir Wertpapiere halten. Vor allem, wenn sie nicht zu teuer sind und solide Gewinn- und Dividendenrenditen versprechen.

Das ist bei der Münchener Rück für mich der Fall. Ich kassiere selbst bei über 500 Euro eine Dividendenrendite von ca. 3 %. Perspektivisch vermutlich sogar mehr in Anbetracht des Wachstums. Auf Basis meines deutlich günstigeren Einstandskurses gehe ich eher auf 10 % Dividendenrendite zu. Eine solche Aktie verkaufen? Warum sollte ich das?

Ich sehe jedenfalls viele Gründe, warum man der Aktie der Münchener Rück die Treue halten kann. Letztlich ist die Marke von 500 Euro auch nur etwas Psychologisches. Entscheidend sind die inneren Werte. Und die sehen für mich noch immer attraktiv aus.

