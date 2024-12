ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 6,05 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 4,00 auf 6,05 Euro angehoben. Die Gewinnschätzungen für den Netzwerkausrüster seien schlagbar, sodass sich der Kursanstieg der schon 2024 gut gelaufenen Aktie 2025 fortsetzen sollte, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er setzt im kommenden Jahr vor allem auf Wachstum der 2023 und 2024 schwachen Investitionen der Telekomkonzerne./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2024 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / 00:15 / GMT

