Deutschland, Großbritannien und Frankreich besorgt über Urananreicherung im Iran

Berlin (Reuters) - Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben sich besorgt über den Anstieg der Urananreicherung im Iran geäußert.

Die drei Länder forderten den Iran am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung auf, diese Schritte zu stoppen und sie rückgängig zu machen. "Wir sind außerdem äußert besorgt darüber, dass der Iran die Zahl der betriebenen Zentrifugen erhöht und mit der Installation zusätzlicher Anreicherungsinfrastruktur begonnen hat, wodurch die Anreicherungskapazität des Iran weiter erhöht wird", heißt es in der Mitteilung der sogenannten E3.

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Rafael Grossi hatte am Freitag gesagt, der Iran fahre seine Urananreicherung auf einen Reinheitsgrad von bis zu 60 Prozent hoch und nähere sich damit dem waffenfähigen Niveau von etwa 90 Prozent. Der Westen fürchtet seit langem, dass der Iran den Bau von Atombomben anstrebt. Die Regierung in Teheran weist dies zurück.

