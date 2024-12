Drohender Jobabbau: Kanzler Scholz besucht Autobauer Ford

KÖLN (dpa-AFX) - Nach der Bekanntgabe eines weitreichenden Stellenabbaus beim Autobauer Ford in Köln wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Werksgelände erwartet. Bei der Betriebsversammlung am Dienstag (10 Uhr) will der Sozialdemokrat zu den Beschäftigten sprechen, von denen viele um ihre Jobs bangen. Scholz dürfte ihnen seine Unterstützung zusichern. Schon vergangene Woche hatte er telefonisch den Kontakt mit dem Betriebsrat gesucht, nun kommt er persönlich.

Ford will bis 2027 etwa ein Viertel seiner rund 12.000 Arbeitsplätze in Köln abbauen. Die IG Metall hat Widerstand gegen das Vorhaben angekündigt. Ford ist relativ spät auf Elektrokurs umgeschwenkt, der Verkauf von neuen Elektroautos läuft schleppend. Die Beschäftigten hoffen darauf, dass sich Scholz für eine neue Elektroauto-Förderung einsetzt und der Markt dadurch angekurbelt wird./wdw/DP/jha