EQS-News: GFT gewinnt die AWS Auszeichnungen „Global Innovation Partner of the Year“ und „EMEA Industry Partner of the Year – Financial Services“

GFT gewinnt die AWS Auszeichnungen „Global Innovation Partner of the Year“ und „EMEA Industry Partner of the Year – Financial Services“



10.12.2024

Mit Partner-Auszeichnungen werden Unternehmen gewürdigt, die ihre Kunden bei Innovationen und der Entwicklung von Lösungen auf Amazon Web Services besonders unterstützen.

Stuttgart/Las Vegas – 10. Dezember 2024– GFThatzwei „2024 Geography and Global AWS Partner Awards“ erhalten. Damit zeichnet der Cloud-Anbieter AWS weltweit führende Unternehmen aus, die ihre Kunden bei der Förderung von Innovationen und der Entwicklung von Lösungen auf Amazon Web Services (AWS) besonders erfolgreich unterstützen.

GFT wurde zum Sieger in der Kategorie „Innovation Partner of the Year, Global“ gekürt. Damit zeichnet AWS Unternehmen aus, die innovative Beratungs-, Fach-, Managed- und Value-Added-Resale-Services anbieten. GFT gewann zudem die Kategorie „Industry Partner of the Year - Financial Services, EMEA“. Mit dieser Auszeichnung wird der AWS-Partner in der EMEA-Region gewürdigt, der unter den Top-Partnern mit AWS Financial Services Competency am besten Cloud-basierte Angebote bereitstellt, um Innovationen für Banken, Versicherungsunternehmen, Kapitalmarktfirmen und Zahlungsabwickler jeder Größe zu beschleunigen.

Die Geography and Global AWS Partner Awards wurden während der Partner Awards Gala auf der AWS re:Invent 2024 bekannt gegeben. Sie würdigen eine Vielzahl von AWS-Partnern, die sich im vergangenen Jahr für Spezialisierung, Innovation und Zusammenarbeit eingesetzt haben. Mit den „Geography and Global AWS Partner Awards“ werden Partner gewürdigt, deren Geschäftsmodelle sich auf AWS weiterentwickeln und gedeihen, während sie ihre Kunden unterstützen. GFT wurde von AWS für seine Arbeit mit der rumänischen Salt Bank sowie der brasilianischen Bank Itaú ausgezeichnet.

„Diese Auszeichnungen durch AWS bestätigen unsere Expertise, Branchen durch Innovation neu zu gestalten“, sagte GFT Co-CEO Marco Santos. „Zudem spiegeln sie unser großes Engagement wider, den Wandel weltweit voranzutreiben. Wir helfen unseren Kunden, in einer neuen Ära des digitalen Wachstums erfolgreich zu sein. Und wir hören hier nicht auf. KI wird Softwareentwicklungs-, Engineering- und Beratungsdienstleistungen deutlich schneller und effizienter machen. GFT möchte allen Unternehmen helfen, dieses Potenzial zu nutzen.“

Die „Geography and Global AWS Partner Awards“ werden nach einem Selbstnominierungsprozess in mehreren Preiskategorien sowohl auf geografischer als auch auf globaler Ebene verliehen. Alle AWS-Partner werden eingeladen, teilzunehmen und eine Nominierung einzureichen. Die eingereichten Bewerbungen werden anschließend von einem Drittanbieter, Canalys, geprüft und mit besonderem Augenmerk auf Anwendungsfälle für den Kundenerfolg ausgewählt.

Darüber hinaus gibt es mehrere datengesteuerte Preiskategorien, die anhand einer Reihe einzigartiger Kennzahlen bewertet werden, mit deren Hilfe die Leistung der AWS-Partner im vorangegangenen Jahr gemessen werden. Canalys prüfte dabei die verwendeten Datensätze, um objektive und genaue Messungen und Berechnungen sicherzustellen. Finalisten sind jeweils die drei bestplatzierten AWS-Partner pro Kategorie.

Das AWS Partner Network (APN) ist ein globales Programm, das Partnern dabei helfen soll, Innovationen zu entwickeln, den Weg in die Cloud zu beschleunigen und die Breite und Tiefe von AWS voll auszuschöpfen.

GFT Co-CEO Marco Santos (links) und Global Head of Innovation Solutions Carlos Kazuo Missao (rechts) nahmen die AWS Partner Awards von GFT auf der AWS re:Invent in Las Vegas entgegen.

Über GFT – Shaping the future of digital business

GFT ist ein Pionier der digitalen Transformation. Mit Technologien der nächsten Generation ermöglichen wir unseren Kunden, durch intelligente Softwarelösungen ihre Produktivität zu steigern. Unsere Schwerpunkte sind Digital Finance, KI- und Datenlösungen für Unternehmen sowie Plattform-Modernisierung.

Fundierte technologische Exzellenz, ein starkes Partner-Ökosystem und umfassende Branchenkenntnisse zählen zu den Stärken von GFT. Wir sind agile@scale und bringen die digitale Transformation unserer Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Die GFT Talente erstellen implementieren und managen unter Beachtung der Regulatorik Softwareanwendungen für innovative Unternehmen.

Mit Standorten in 20 Märkten weltweit garantiert GFT die Nähe zu seinen Kunden. Wir vereinen außerdem mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein globales Team aus über 12.000 engagierten Talenten. GFT bietet ihnen herausragende Karrieremöglichkeiten im Bereich innovativster Softwareentwicklung. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet (Ticker: GFT-XE).

www.gft.com/de

https://www.gft.com/de/de/blog

www.linkedin.com/company/gft-technologies

https://x.com/gft_de

