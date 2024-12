EQS-News: NORMA Group gewinnt Großauftrag von Haushaltsgerätehersteller in den USA

EQS-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

NORMA Group gewinnt Großauftrag von Haushaltsgerätehersteller in den USA



10.12.2024 / 11:18 CET/CEST

Maintal, Deutschland, 10. Dezember 2024

– Die NORMA Group hat einen Großauftrag eines Industriekunden gewonnen und stattet seit dem vierten Quartal 2024 jährlich knapp drei Millionen Spülmaschinen mit speziell für den Kunden angefertigten TORRO Metallschellen aus. Der Kunde ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten. Die NORMA Group baut derzeit ihr Geschäft mit Industrieanwendungen aus und will mittelfristig einen größeren Anteil des Umsatzes in diesem Bereich erzielen.

Vorstandsvorsitzender Guido Grandi: „Dieser Auftrag ist ein gutes Beispiel für unsere Strategie, zusätzlich zu unserem etablierten Vertriebsweg über Distributoren zusätzliches Geschäft direkt mit Herstellern von Maschinen und Geräten aus verschiedenen Industrien aufzubauen. Mit unseren Entwicklungskapazitäten und unserem weltweiten Produktionsnetzwerk können wir maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden weltweit liefern.“

Die Schneckengewindeschelle TORRO wird seit mehr als vier Jahrzenten am Hauptsitz der NORMA Group in Maintal hergestellt. Die Schelle zeichnet sich durch eine hohe Bandzugkraft und eine gleichmäßige Verteilung der Spannkraft aus. Für den Auftrag wurden eine neue Kombination aus dem in Europa entwickelten und hergestellten Schellenband und einer Schraube nach angloamerikanischem Maßsystem konzipiert.

Die NORMA Group richtet sich seit 2023 zunehmend nach global gesteuerten strategischen Geschäftseinheiten aus. Hieraus ergeben sich zusätzliche Marktchancen wie beispielsweise mit Lösungen für Industrieanwendungen.

Pressekontakt

NORMA Group SE

Lina Bosbach

Director Group Communications

Email:

Lina.Bosbach@normagroup.com

Phone: +49 (0)6181 – 6102 7606

Jennifer Oborny

Group Communications Manager

Email:

jennifer.oborny@normagroup.com

Phone: +49 (0)6181 – 6102 7604

Kim Bösken

Junior Group Communications Manager

Email:

Kim.Boesken@normagroup.com

Phone: +49 (0)1522 482 9418

Über NORMA Group

Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie sowie Fluid-Handling-Technologie. Mit rund 7.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Die Produkte der NORMA Group tragen dazu bei, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und Wasser effizient zu nutzen. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Systemen zur Wasserversorgung, zur Bewässerung und zur Entwässerung, in Fahrzeugen mit konventionellen oder alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen sowie in Gebäuden. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 25 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.

