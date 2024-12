IRW-News: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre meldet industrielle Produktion in der Verarbeitungsanlage der Guitarra-Mine

IRW-PRESS: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre meldet industrielle Produktion in der Verarbeitungsanlage der Guitarra-Mine

Vancouver, British Columbia, 10. Dezember 2024 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ - freut sich bekannt zu geben, dass die industrielle Produktion in der Verarbeitungsanlage der Mine Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico begonnen hat. Die Anlage arbeitet seit zwei (2) Monaten mit 86 % der Nennkapazität des Mühlenkreislaufs bzw. 516 nassen metrischen Tonnen pro Tag und übertrifft damit den technischen Standard von 80 % über einen Zeitraum von 30 Tagen, der erforderlich ist, um die industrielle kommerzielle Produktion zu melden.

Produktionsstatistiken für die letzten zwei Monate:

- Oktober: 13.208 nasse Tonnen wirtschaftlich interessantes Adermaterial verarbeitet und 296,84 trockene Tonnen Konzentrat produziert, das 21.186 Unzen Silber und 295,3 Unzen Gold enthält.

- November: 13.064 nasse Tonnen wurden verarbeitet und 317,7 trockene Tonnen Konzentrat produziert, die 22.917 Unzen Silber und 363,3 Unzen Gold enthalten.

Alexander Langer, CEO und Präsident von Sierra Madre, erklärt: "Seit dem Erwerb von La Guitarra im Frühjahr 2023 hat sich das Unternehmen auf die Umsetzung seines Ziels konzentriert, die Produktion wieder aufzunehmen. Wir freuen uns, dass wir die industrielle Produktion in der Aufbereitungsanlage innerhalb des Budgets und mehr als 6 Monate vor der ursprünglichen Prognose erreicht haben. Der Übergang von Sierra Madre von einem Explorations- und Erschließungsunternehmen zur industriellen Produktion in der Verarbeitungsanlage bei Guitarra ist ein wichtiger Meilenstein. Ich möchte allen Beteiligten für ihre harte Arbeit und ihr Engagement danken."

Im Oktober und November wurden insgesamt 17 Lkw-Ladungen mit insgesamt 546,2 Tonnen Konzentrat verkauft.

Im November befanden sich in der Mine Guitarra 11 Schächte in Produktion; drei (3) davon auf neuen Aderentdeckungen außerhalb der Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für 2023. Neun (9) Produktionsvortriebe produzierten ebenfalls wirtschaftlich interessantes Adermaterial für die Mühlenbeschickung und sieben (7) Erschließungsvortriebe im Abraumgestein waren ebenfalls aktiv. Insgesamt verfügte das Unternehmen über 27 Arbeitsflächen, von denen 20 in wirtschaftlich interessantem Adermaterial lagen. Wir arbeiten weiterhin auf unsere etablierten Untertagebauziele hin und wollen bis zum 31. Dezember 2024 eine vollständige kommerzielle Produktion aus dem Untertagebau erreichen.

Sierra Madre gibt außerdem bekannt, dass es gemäß seinem Aktienoptionsplan zwei neuen Mitarbeitern von La Guitarra Compania Minera, S.A. DE C.V., Aktienoptionen zum Erwerb von insgesamt 300.000 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,50 $ pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung gewährt hat. Die Optionen werden zu einem Drittel sofort ab dem Tag der Gewährung, zu einem Drittel sechs Monate nach dem Tag der Gewährung und zu einem Drittel zwölf Monate nach dem Tag der Gewährung unverfallbar. Die Gewährung dieser Aktienoptionen unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Evaluierung des Potenzials für die Wiederinbetriebnahme der Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte, ehemals produzierende Untertagemine, zu der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war.

Das +2.600 ha große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Entwicklung von mehr als 22 Mio. Unzen Gold und 600 Mio. Unzen Silber in Form von Mineralreserven und Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstandes von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, Hauptgeschäftsführer und Direktor

1-604-765-1604

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtige Anmerkung zu Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsarbeiten durchzuführen, basiert größtenteils auf unternehmensinternen, nicht öffentlichen Daten und Berichten aus früheren Betrieben sowie auf den Ergebnissen von Testbergbau- und Aufbereitungsarbeiten. Das Unternehmen stützt sich bei seinen Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb ein größeres Risiko und eine größere Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Minenkomplexes Guitarra besteht, einschließlich einer größeren Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich größerer Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte und eines höheren technischen Ausfallrisikos, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und für die Produktion herangezogen würde.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Diskussion zukünftiger Pläne, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts der Konzentratlieferungen; die Steigerung der Produktion durch das Unternehmen; der wöchentliche Erhalt von Einnahmen, die es dem Unternehmen ermöglichen, die kommerzielle Produktion ohne weiteren Kapitalbedarf zu erweitern; und der Plan des Unternehmens, die Mine Guitarra wieder in die volle kommerzielle Produktion zu überführen, sowie der erwartete Zeitpunkt und das erwartete Produktionsniveau dafür.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsniveaus erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsniveaus beibehalten werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen beibehalten werden.

Obwohl die Geschäftsführung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

QUELLE: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77760

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77760&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8263XP1041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.