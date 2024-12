Talanx zahlt mehr Dividende als geplant - Neue Ziele für 2027

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Versicherungskonzern Talanx will die Dividende für das laufende Jahr deutlicher erhöhen als geplant und setzt sich neue Ziele für die nächsten drei Jahre.

Für 2024 sollen 2,70 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, 35 Cent mehr als für 2023 und 20 Cent mehr als zuletzt avisiert, wie das Unternehmen am Dienstag in Hannover mitteilte. Der Mutterkonzern von HDI und Hannover Rück hatte seine Gewinnprognose kürzlich auf 1,9 von mehr als 1,7 Milliarden Euro nach oben geschraubt. Für die Jahre bis 2027 legt Talanx die Latte noch höher: Bis dahin peilt der Konzern eine Gewinnsteigerung um 30 Prozent auf mehr als 2,5 Milliarden Euro an. Die Dividende soll dann vier Euro je Aktie erreichen.

Talanx hält am Mittwoch in München einen Kapitalmarkttag für Analysten und Investoren ab.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)