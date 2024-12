Börse Frankfurt-News: "Riesiges Vertrauen in US-Markt" (ETF-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Partystimmung an den Börsen hält an - und im ETF-Handel ist richtig viel los. Dabei wird rege mit Anteilen an US-Aktien-ETFs gehandelt, die seit dem Wahl-Sieg von Trump nochmals beliebter geworden sind. Es dreht sich aber auch viel um Krypto-ETNs.

11. Dezember 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Zwar haben DAX und auch US-Börsen nach dem Rekordlauf vergangene Woche etwas an Schwung verloren. Im ETF-Handel ist aber weiter extrem viel zu tun. Frank Mohr von der Société Générale meldet deutlich über dem Durchschnitt liegende Umsätze. "Es sind vor allem Käufe, vor allem von MSCI World- und USA-ETFs", stellt er fest. Auch Holger Heinrich von der Baader Bank berichtet von erhöhten Umsätzen - und doppelt so vielen Käufen wie Verkäufen, mit Schwerpunkt S&P 500 und Nasdaq. "Erneut spielt die Musik allerdings in den Krypto-ETNs", ergänzt der Händler. Auch bei Lang & Schwarz dreht sich weiter viel um MSCI World- und S&P 500-Tracker sowie Krypto-ETNs, wie Moritz Kretschmann beobachtet.

Der DAX steht am Dienstagmittag bei 20.352 Punkten und damit unter dem jüngsten Allzeithoch von knapp 20.462 Zählern. Auch der Bitcoin zeigt sich etwas schwächer. Er kostet aktuell 97.792 US-Dollar, vergangenen Donnerstag war mit 103.499 US-Dollar ein neuer Rekord erreicht worden.

Käufe dominieren bei weitem

Umsatzstärkste Produkte bei der Société Générale sind MSCI World- und S&P 500-ETFs von iShares (IE00B4L5Y983, IE00B5BMR087) - mit meist Käufen. Auch Kretschmann von Lang & Schwarz sieht viele Käufe für S&P 500- und MSCI World-Tracker. Bei der Baader Bank geht es ebenfalls vor allem um Produkte auf große Indizes, etwa um den iShares Core S&P 500 (IE00B5BMR087) und den iShares Nasdaq 100 (IE00B53SZB19). "Außerdem steht der in Reddit-Gemeinde berühmt-berüchtigte Amundi Leveraged MSCI USA Daily (FR0010755611) im Fokus der Anleger", ergänzt Heinrich. Der Amundi-ETF gibt die Entwicklung des MSCI USA mit Hebel 2 wieder. Er bietet somit größere Chancen nach oben, birgt aber auch größere Risiken nach unten.

Beide Seiten gespielt werden Mohr zufolge in DAX-ETFs, etwa von Xtrackers (LU0274211480) oder iShares (DE0005933931). Auch in ETFs mit Zugang zu asiatischen Aktien ist viel los, wie Kretschmann beobachtet. "Allerdings sehen wir Käufe und Verkäufe gleichermaßen."

US-Aktien mit Abstand am beliebtesten

Im November gab es am europäischen ETF-Markt einen weiteren Rekord an Nettozuflüssen, wie Crossflow berichtet. "Während bereits im Oktober ein neuer Monatsrekord in Höhe von 25 Milliarden Euro erzielt wurde, brachte der November mit 27,5 Milliarden Euro gleich die nächste historische Bestmarke", erklärt das Analyse- und Handelshaus. Dabei ging es einmal mehr vor allem um US-Aktien. Der seit Juli 2024 anhaltende Trend habe sich nach der US-Wahl noch einmal verstärkt. Seit Jahresanfang sind laut Crossflow von den insgesamt 158 Milliarden Euro an Zuflüssen in Aktien-ETFs über 110 Milliarden Euro in US-Unternehmen geflossen - 71 Milliarden Euro in reine US-Indizes und 42 Milliarden Euro in globale Indizes, die US-Aktien hoch gewichten.

Tech-Branche mit Umsatzanteil von 40 Prozent

Im Geschäft mit Branchen-ETFs stechen abermals Tech-ETFs heraus. Bei Société Générale machen sie 40 Prozent der Umsätze aus, auf Platz zwei steht weit abgeschlagen die Gesundheitsbranche mit 8 Prozent. "Meist sind es Käufe von Tech-ETFs, bei manchen Produkten sehen wir aber auch Verkäufe", stellt Mohr fest. Auf den Einkaufslisten stehen der iShares MSCI World Information Technology (IE00BJ5JNY98) und der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51), auf den Verkaufslisten der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60).

Hin und her in Geldmarkt-Trackern

Hohe Umsätze weisen unverändert Geldmarkt-ETFs auf, wie Mohr meldet, etwa der Lyxor Smart Overnight Return (LU1190417599), mit Zu- und Abflüssen gleichermaßen. Zudem beobachtet er Abflüsse aus europäischen Staatsanleihen-ETFs, etwa aus dem Amundi Euro Government Bond (LU1437018598) und dem Xtrackers II Eurozone Government Bond (LU0643975591).

Gemische Zuflüsse in Anleihe-ETFs

In Anleihe-ETFs flossen am europäischen ETF-Markt Crossflow zufolge seit Jahresanfang netto 51 Milliarden Euro. Hier verteilen sich die Käufe aber mehr als bei Aktien-ETFs: Favoriten waren Produkte, die europäische (10 Milliarden Euro) und US-Staatsanleihen abbilden (8 Milliarden Euro) sowie europäische Geldmarkt-ETFs (8,8 Milliarden Euro).

Krypto-Begeisterung ungebrochen

Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple und selbst kleinere Währungen wie Polkadot und Polygon - bei Lang & Schwarz geht in allen Krypto-ETNs extrem viel um, wie Kretschmann berichtet. "Es sind vor allem Käufe", ergänzt er. Heinrich von der Baader Bank meldet gute Umsätze für den Ripple-ETN Coinshares Physical XRP (GB00BLD4ZN31), den CoinShares Physical Staked Algorand (GB00BNRRF105) und den 21Shares Solana Staking (CH1114873776). Alle drei haben, wie Bitcoin-Tracker, vergangene Woche Rekordhochs erreicht. Seitdem geht es etwas nach unten. Ripple und Algorand hatten sich nach dem Wahlsieg von Trump allerdings noch viel besser entwickelt als der Bitcoin - mit Kursvervierfachungen.

Von Anna-Maria Borse, 11. Dezember 2024, © Deutsche Börse

