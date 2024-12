Lebensmittel: EU-Agrarkommissar für mehr Herkunftsangaben

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der neue EU-Agrarkommissar Christophe Hansen ist für eine genauere Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der EU. Der Konsument müsse wissen, was er esse, sagte Hansen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Brüssel. "Und deshalb denke ich, dass wir in vielen Bereichen diese Herkunftskennzeichnung detaillierter machen sollten, weil das natürlich auch den Konsumenten anregt", so der Luxemburger.

Durch genauere Angaben können sich Verbraucher bewusster für Produkte aus der EU entscheiden. Bei Fleisch wisse man schon recht genau, wo die Ware herkomme, sagte Hansen. Schwieriger sei das etwa bei Schinken auf Pizza.

Auch Özdemir für mehr Herkunftskennzeichnung

Bereits im Mai hatte Bundesagrarminister Cem Özdemir bei einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen Druck für mehr Herkunftsangaben gemacht. Am liebsten wäre ihm "überall" eine Kennzeichnung einzuführen, damit Bürgerinnen und Bürger erkennen könnten, ob ein Produkt aus der Heimat komme, sagte Özdemir. Er hatte bereits mehrfach von der EU-Kommission gefordert, Vorschläge für eine bessere Kennzeichnung von Lebensmittel vorzulegen.

Das Herkunftsland muss schon jetzt bei vielen Lebensmitteln angegeben werden, etwa bei frischem Obst und Gemüse. In Deutschland müssen seit Februar dieses Jahres auch für unverpacktes Fleisch von Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel das Aufzucht- und das Schlachtland auf den Schildern angegeben werden./pba/DP/zb