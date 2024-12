Trading-Chance Carl Zeiss Meditec: Das könnte den Boden zementieren

Werbung

Carl Zeiss Meditec legte heute Früh die Bilanz des am 30.9. beendeten Geschäftsjahres 2023/2024 und den Ausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr vor. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Aber sie kamen, ebenso wie der verhaltene Ausblick, nicht unerwartet. Das anfänglich drastische Minus traf am Morgen auf Käufe ... das könnte den seit dem Sommer entstehenden Boden der Aktie zementieren: Eine Trading-Chance Long.

Ohne Zukäufe ging der Umsatz des Geschäftsjahrs 2023/2024 um 4,8 Prozent zurück. Der operative Gewinn lag bei 194,5 Millionen und damit niedriger als im Schnitt von den Analysten erwartet. Hinzu kommt, dass die Dividende für das beendete Geschäftsjahr von 1,10 auf 0,60 Euro gekürzt wird, aber:

Viel Schatten, aber auch Licht in der Bilanz

Gerechnet als EBIT, also vor Zinsen und Steuern, lag der Gewinn aber immerhin in der Zielspanne, die nach der Prognosekürzung vom Juni galt, zudem gelang ein Nettogewinn von 2,01 Euro pro Aktie. Deutlich weniger als die 3,25 Euro des Vorjahres, aber mehr als die im Schnitt von den Experten geschätzten 1,84 Euro. Da war also neben Schatten durchaus auch Licht in der Bilanz zu finden.

Was den Ausblick angeht, wartet auch Carl Zeiss Meditec bislang vergeblich auf eine nennenswerte Belebung der Nachfrage. Daher sieht man aktuell für 2024/2025 nur eine in etwa gehaltene operative Marge und stabile bis leicht steigende Umsätze. Was zwar alles andere als erfreulich ist. Aber es kam andererseits auch nicht unerwartet. Und ein Blick auf den Chart zeigt: Es sieht nicht so aus, als hätten da viele Trader mit einer positiven Überraschung gerechnet.

Bärische Trader scheinen die Gelegenheit zu nutzen, um Kasse zu machen

Die trübe Lage ist längst eingepreist worden. Und solange sie nicht noch deutlich unerfreulicher wird, besteht eine gute Chance, dass der am Morgen nach unten durchbrochene Boden der Aktie hält. Denn wenn ein Ausbruch nach unten auf Käufe trifft, wie das zur Stunde der Fall ist, deutet das an, dass bärische Trader auf genau solche Situationen gewartet haben, um ihre Leerverkäufe einzudecken, sprich die leer verkauften Aktien zurückzukaufen und damit den Gewinn mitzunehmen.

Quelle: marketmaker pp4

Ob diese Käufe halten, wird sich zeigen, aber eine solche Ausgangslage bietet die Möglichkeit, eine solche Trading-Chance auch mit einem eher engen Stop Loss zu versehen, denn sollte das bisherige Tages-Verlaufstief von 52,80 Euro doch noch klar unterboten werden, wäre dieses spekulativ bullische Setup vom Tisch. Gelingt es aber, die Carl Zeiss Meditec-Aktie zum Handelsende in der Handelsspanne der letzten Monate zu halten, bestünde durchaus die Chance, dass der Kurs deren oberes Ende bei 72,20 Euro erneut anläuft.

Ein Long-Trade für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 35,026 Euro momentan einen Hebel von 2,5 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 49 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 1,35 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Carl Zeiss Meditec lautet PG4ECC.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 61,65 Euro, 72,20 Euro, 76,33 Euro, 78,42 Euro

Unterstützungen: 54,60 Euro, 52,80 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Carl Zeiss Meditec

Basiswert Carl Zeiss Meditec WKN PG4ECC ISIN DE000PG4ECC0 Basispreis 35,026 Euro K.O.-Schwelle 35,026 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 2,5 Stop Loss Zertifikat 1,35 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

