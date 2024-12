BMWK: Habeck will 1.000 Euro Ladestromguthaben für jeden E-Auto-Käufer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Erneuerung der deutschen Automobilindustrie mit einem umfangreichen Hilfspaket beschleunigen.

"Wir wollen als Anreiz zum Kauf von E-Autos (Neuwagen und Gebrauchte) ein Ladestromguthaben von 1.000 Euro (für das Laden an öffentlich zugänglichen Ladesäulen) staatlich finanzieren", heißt es in einem dreiseitigen Konzept aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), das den Zeitungen der Funke Mediengruppe einem Vorabbericht zufolge exklusiv vorliegt. In dem Papier plädiert das Ministerium auch für die Wiedereinführung einer Kaufprämie: "Für Käufer eines Elektrofahrzeugs mit niedrigen und mittleren Einkommen wollen wir eine steuerliche Förderung einführen." Ein bestimmter Anteil der Anschaffungskosten solle so wie bei der Förderung der energetischen Gebäudesanierung von der Steuer abgesetzt werden können. Wegen der Haushaltskrise war der Umweltbonus für E-Pkw Ende 2023 vorzeitig eingestellt worden.

