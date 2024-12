EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag aus der Ukraine über 40 MW

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält Auftrag aus der Ukraine über 40 MW



12.12.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 12. Dezember 2024. Die Nordex Group hat von Eco-Optima einen Auftrag mit einem eingeschränkten und maßgeschneiderten Logistik- und Installationsumfang über 40 MW in der Ukraine erhalten. Das Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Umsetzung erneuerbarer umweltfreundlicher Energiequellen beschäftigt, hat sieben Turbinen des Typs N163/5.X bestellt. Der Vertrag umfasst auch den Service für die Wartung der Anlagen.

Die Turbinen für den 40-MW-Windpark Sokal nördlich von Lwiw im Westen des Landes werden auf 118 Meter hohen Stahlrohrtürmen installiert und mit einer Nennleistung von 5,7 MW betrieben.

"Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Nordex Group fortzusetzen. In einer schwierigen Zeit für die Ukraine sorgen wir für ihre Energieunabhängigkeit, indem wir Windenergieanlagen errichten, die es uns ermöglichen, das Energiesystem in der Ukraine zu stabilisieren. Die Nordex Group war wie immer am besten darin, technische Fragen und interne Genehmigungen innerhalb kurzer Zeit abzuschließen, was für eine schnelle Projektumsetzung sehr wichtig ist. Wir danken dem Nordex-Team für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine lange und vielversprechende Zusammenarbeit", sagt Zinoviy Kozitsky, Gründer von Eco-Optima.

"Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Eco Optima auszubauen und unser gemeinsames Engagement für die Ukraine zu bekräftigen. Gemeinsam arbeiten wir daran, den erheblichen Energiebedarf des Landes zu decken und wichtige Lösungen zur Deckung des Strombedarfs zu liefern", sagt Slava Feklin, Country Manager Ukraine der Nordex Group.

Über Eco Optima

ECO-OPTIMA ist die größte Unternehmensgruppe in der Westukraine, die sich mit der Entwicklung und Umsetzung erneuerbarer umweltfreundlicher Energiequellen beschäftigt. Wir sind das erste Unternehmen in Privatbesitz, das einen Kredit von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) erhalten und den ersten Windpark in der Westukraine gebaut hat. Während der Tätigkeit des Unternehmens wurden eine Reihe von Projekten im Bereich Energie umgesetzt. Gleichzeitig werden ständig neue Investitionsprojekte, insbesondere Kleinwasserkraft und Biokraftstoffe entwickelt.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 53 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

