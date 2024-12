Produktionsstopp im Turiner Stellantis-Werk verlängert

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Rom (Reuters) - Wegen der mauen Nachfrage nach seinen E-Autos wird die Opel-Mutter Stellantis Gewerkschaftsangaben zufolge den Produktionsstopp im Turiner Werk Mirafiori verlängern.

Die Fließbänder würden nun bis zum 20. Januar stillstehen, sagte Gianni Mannori von der Gewerkschaft FIOM am Donnerstag und bestätigte damit einen Bericht der Tageszeitung "MF". Vom Stellantis war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Stellantis hatte Ende des vergangenen Monats angekündigt, dass die Produktion im gesamten Dezember bis zum 5. Januar unterbrochen werde wegen der "anhaltenden Unsicherheiten hinsichtlich der Verkäufe" von E-Autos in Europa und Luxusautos in China und den USA. Im Werk Mirafiori standen wegen der geringen Nachfrage nach dem elektrischen Stadtauto Fiat 500 und den beiden dort produzierten Maserati-Sportmodellen in diesem Jahr bereits mehrmals die Bänder still.

