10-jährige Rendite Deutschland - Fazit und Fahrplan 2025

„Genug ist genug“ – war das Motto des Investmentjahrgangs 2024. Wird nach der Übergangsperiode der letzten 12 Monate nun das Thema „Trendwende“ zum Leitmotiv 2025 auf der Zinsseite? Diese These findet derzeit vermutlich vor allem bei antizyklisch ausgerichteten Anlegerinnen und Anlegern Gehör. Charttechnisch ergeben sich Zins-Chancen, wenn die Schlüsselmarken bei 1,90 % (D) oder 3,80 % (USA) unterschritten werden. Spiegelbildlich würden Euro-BUND-Future und US-T-Note-Future oberhalb von 138 bzw. 115 Bodenbildungen abschließen. Nach einer nie dagewesenen „Kraut und Rüben“-Phase sollten sich Investorinnen und Investoren auf einen spannenden Investmentjahrgang 2025 einstellen. Wir erwarten jeweils wichtige Richtungsentscheidungen und favorisieren eher Kaufgelegenheiten. Die unterjährige Feinjustierung auf unsere strategische Einschätzung nehmen wir im „HSBC Daily Trading“, in unseren Videos oder auf Instagram vor. Frei nach Goethe: „Nach dem Zins drängt, am Zins hängt, doch alles“. Auch im neuen Jahr dürfte die Rentenmarktentwicklung große Auswirkungen auf die restlichen Assetklassen besitzen. Ein erfolgreicher Zinsausblick ebnet den Weg zu weiteren Prognosetreffern!

10-jährige Rendite Deutschland (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Deutschland

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

