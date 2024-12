10-jährige Rendite Deutschland - Volatilität: Schon wieder sehr niedrig!

Auf der Aktienseite gilt der alte Börsenspruch, wonach wir in Deutschland eine Lungenentzündung bekommen, wenn die Amerikaner einen Schnupfen haben. Diese Leitfunktion besitzen die USA auch auf der Rentenseite. Deshalb haben wir unseren Zinsausblick 2025 ganz bewusst mit dem Blick über den großen Teich begonnen. Doch nun kommen wir endlich nach Deutschland. Nachdem das Jahr 2022 bei der 10-jährigen Rendite Deutschland von der größten Hoch-Tief-Spanne der Datenhistorie geprägt war, und wir im letzten Jahr eine Entwicklung „back to normal“ verzeichnen konnten, ist die Volatilität in 2024 bereits wieder auf historisch niedrigem Level angelangt. So notiert die jährliche Schwankungsintensität mit 73 bp sehr niedrig (siehe Chart). Nur 2016/17 und 2021 waren in der jüngeren Vergangenheit noch tiefere Hoch-Tief-Spannen zu verzeichnen. Die geringe Volatilität des abgelaufenen Jahres bringt der Jahreschart der 10-jährigen Rendite treffend auf den Punkt, denn in der höchsten aller Zeitebenen liegt ein klassisches „inside year“ vor. D. h. die aktuelle Schwankungsbreite verblieb innerhalb des Pendants der Vorperiode. Gleichzeitig bildet die 2024er-Kerze einen sog. „shooting star“. Mit dem markanten Docht dieser Formation zollt der Rendite-Chart dem Abwärtstrend seit 1997 Respekt.

10-jährige Rendite Deutschland (Annually)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

