30-jährige Rendite USA - Andere Laufzeiten – die gleiche Botschaft

Als „add-on“ gehen wir noch zusätzlich auf die 30-jährige Rendite USA ein. Bereits im letzten Jahr besaß die „magische 5%-Marke“ in vielen verschiedenen Laufzeitbändern eine herausragende Stellung. Das Erreichen dieses Widerstandsgürtels – verstärkt durch diverse Hoch- und Tiefpunkte seit Beginn des Jahrtausends sowie durch eine Fibonacci-Projektion (5,14 %) – hat die 30-jährige Rendite zur Ausbildung einer Keilformation genutzt. Ein Anstieg über die obere Begrenzung (akt. bei 4,68 %) würde das Startsignal für einen erneuten Zinsanstieg liefern (siehe Chart). Auf der Unterseite möchten wir das Tief vom September 2024 bei 3,90 % hervorheben. Zusammen mit der unteren Keilbegrenzung (akt. bei 3,88 %) und der stark steigenden 38-Monats-Linie (akt. bei 3,78 %) entsteht auf diesem Niveau eine absolute Kernunterstützung. In der Summe könnte sich der beschriebene Keil als ein Schlüsselmuster im langfristigen Bereich erweisen. Zusätzliches Licht ins Dunkel bringt in diesem Kontext die Analyse des US-T-Note-Future. Die letzten beiden Jahreskerzen wiesen hier jeweils markante Lunten und kleine Kerzenkörper auf. Die aktuelle Jahreskerze bildet zudem ein sog. „inside year“, deren Grenzen jeweils wichtige Taktgeber abstecken.

30-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 30-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

