Swiss Re strebt für 2025 Gewinn von mehr als 4,4 Mrd. USD an

Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) strebt einen ausgewiesenen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 85% an[1]

Life & Health Reinsurance (L&H Re) zielt auf einen Gewinn von 1,6 Mrd. USD

Corporate Solutions strebt einen ausgewiesenen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 91% an[2]

Die Gruppe zielt auf eine mehrjährige Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als 14% unter IFRS

Swiss Re visiert für die nächsten drei Jahre ein jährliches Dividendenwachstum je Aktie von 7% oder mehr an[3]

Zürich,13.Dezember2024 – SwissRe gibt die Ziele für das Jahr 2025 bekannt, darunter einen Konzerngewinn von mehr als 4,4Mrd.USD. Die Gruppe will ausserdem die ordentliche Dividende je Aktie in den nächsten drei Jahren jährlich um 7% oder mehr steigern und hält an ihrem Ziel einer mehrjährigen Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als 14% unter IFRS fest.

Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Wir haben im Jahr 2024 entschiedene Massnahmen ergriffen, um die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäfts zu erhöhen. So haben wir u. a. das Ziel erreicht, die Gesamtreserven in den Sach- und Haftpflichtsparten am oberen Ende der Best-Estimate-Bandbreite zu positionieren. Wir haben uns auf unsere Kernkompetenzen konzentriert, haben gute Fortschritte beim Rückzug aus iptiQ gemacht und sind dabei, unser Honorargeschäft gruppenweit zu harmonisieren.

Für 2025 gehen wir davon aus, dass das Preisniveau in der Sach- und Haftpflichtrückversicherung hoch bleibt und die Nachfrage nach Absicherung aufgrund der erhöhten Risiken steigt. In der Industrieversicherung stagnieren die Preise auf einem attraktiven Niveau, und die Performance von L&H Re profitiert vom wachsenden Lebensversicherungsmarkt und vom positiven Sterblichkeitsverlauf in den USA. Hinzu kommt der erhebliche positive Beitrag aus den Kapitalanlagen. Mit der stetigen Fokussierung auf diszipliniertes Underwriting und Kostendisziplin ist Swiss Re gut positioniert, um von diesem günstigen Umfeld zu profitieren.»

Ziele für alle Geschäftseinheiten angehoben

Alle Geschäftseinheiten streben für 2025 ehrgeizigere Ziele an als für 2024. L&H Re zielt für das Jahr auf einen Gewinn von 1,6 Mrd. USD, während P&C Re einen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 85% anstrebt. Corporate Solutions zielt auf einen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 91%.

Swiss Re geht davon aus, dass die anhaltende Fokussierung auf Kostendisziplin und Effizienz bis 2027 zu einer Senkung der laufenden Betriebsaufwendungen um rund 300 Mio. USD führen wird.



[1] Der Schaden-Kosten-Satz von P&C Re ist definiert als [–Versicherungsaufwand (netto) / Versicherungsumsatz (netto)].

[2] Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions ist definiert als [–(Versicherungsaufwand (brutto) + Rückversicherungsergebnis + nicht direkt zurechenbare Aufwendungen) / Versicherungsumsatz (brutto)].

[3] In jedem Jahr, vorbehaltlich des Antrags des Verwaltungsrats und der anschliessenden Genehmigung an der Generalversammlung.

Webcast zum Management Dialogue

Heute findet der Management Dialogue 2024 mit dem Group CEO und dem Group CFO von Swiss Re statt, bei dem neben anderen Themen auch die Finanzziele für 2025 zur Sprache kommen. Im Anschluss an die Veranstaltung findet eine Fragerunde mit dem Management statt.

Den Live-Webcast, die Agenda und die Details zur Einwahl finden Sie hier.

Finanzkalender

27. Februar 2025 Ergebnisse des Gesamtjahres 2024

13. März 2025 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024

11. April 2025 161. ordentliche Generalversammlung

Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen.

Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

