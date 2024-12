EQS-News: Die Nordex Group erhält von Alterric ersten N175/6.X-Auftrag aus Griechenland über 56 MW

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Die Nordex Group erhält von Alterric ersten N175/6.X-Auftrag aus Griechenland über 56 MW



16.12.2024 / 07:30 CET/CEST

Hamburg, 16. Dezember 2024. Alterric, eigenständiger Erzeuger im Bereich der Erneuerbaren Energien und einer der größten Onshore-Grünstromerzeuger in Zentraleuropa, hat der Nordex Group den Auftrag für die Lieferung und Errichtung von neun Turbinen des Typs N175/6.X für ein Projekt in Griechenland erteilt. Der Vertrag umfasst auch einen Premium-Servicevertrag für die Anlagen über einen Zeitraum von 25 Jahren.

Der 56-MW-Windpark Chalkidiki ist das erste Projekt der Nordex Group in Griechenland, bei dem Turbinen des Typs N175/6.X zum Einsatz kommen.

Der Windpark entsteht in der nordgriechischen Präfektur Zentralmakedonien in der Region Chalkidiki nahe Polygyros. Der Beginn der Errichtung der 6,8-MW-Turbinen ist für Ende 2025 vorgesehen, die vollständige Inbetriebnahme soll bis Mitte 2026 erfolgen. Die Nordex Group wird die Anlagen auf Stahlrohrtürmen mit Nabenhöhen von 112 Metern errichten.

Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group: "Im Projekt Chalkidiki kommt mit der N175/6.X unsere leistungsstärkste Turbine für Regionen mit niedrigen Windgeschwindigkeiten erstmals auch in Griechenland zum Einsatz. Die Anlage ist perfekt auf die Windverhältnisse am Standort abgestimmt. Wir freuen uns über diesen ersten Auftrag von Alterric in Griechenland und darauf, gemeinsam hier die Energiewende mit unserer neuesten Technologie voranzutreiben”.

Über Alterric

Alterric entwickelt, projektiert, bewirtschaftet und vermarktet Wind- und Hybridparks und zählt zu den größten Onshore-Grünstromerzeugern in Zentraleuropa. Aktuell betreibt das Unternehmen über 2.400 Megawatt installierte Leistung im eigenen Bestand. Die Pipeline für neue Windprojekte umfasst über 11.000 Megawatt.

Alterric ist überzeugt, dass die Klimaziele in Europa nur durch einen verstärkten Ausbau der Windkraft an Land erreicht werden können. Mit dieser Perspektive bringen mehr als 500 erfahrene Expertinnen und Experten den Ausbau in Richtung 100 Prozent Energiewende voran. Alterric-Teams arbeiten an 13 Standorten in Deutschland sowie in internationalen Büros in Frankreich und Griechenland. Damit will Alterric einen signifikanten Beitrag zur Energiewende, zur Versorgungssicherheit sowie zu Klimaschutz und zum Erhalt unserer Umwelt leisten.

Erfahren Sie mehr über das Unternehmen unter alterric.com. Social Media: https://www.linkedin.com/company/alterric

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 53 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

16.12.2024 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE

