EQS-News: PFISTERER stärkt sein internationales Engagement und sichert sich Absatzmärkte in Japan

16. Dezember 2024

PFISTERER stärkt sein internationales Engagement und sichert sich Absatzmärkte in Japan

Winterbach, Deutschland – PFISTERER baut seine internationale Geschäftstätigkeit sowie seine Kooperation mit dem japanischen Systemlieferanten Nippon Katan Co., Ltd aus. Die Partnerschaft umfasst die Produktion und den Vertrieb von Verbundisolatoren für den Freileitungsbau von Stromnetzen in Japan. Die beiden Unternehmen haben eine entsprechende Kooperations- und Lizenzvereinbarung unterzeichnet. Inhalt dieser Vereinbarung ist die Lieferung von PFISTERER Verbundisolatoren zur Endmontage im Werk von Nippon Katan in Hirakata (Prefektur Osaka). Die Fertigung soll dort im ersten Halbjahr 2025 beginnen. Nippon Katan ist bereits langjähriger Geschäftspartner von PFISTERER und spezialisiert auf die Herstellung von Temperguss- und Metallarmaturen für Freileitungen.

Schneller am Markt – weniger CO2

Bislang gestalteten sich Produktion und Logistik der maßgeschneiderten Verbundisolatoren für den japanischen Energiesektor aufwendig: In Asien gefertigte Armaturen mussten zunächst an einen PFISTERER-Standort in Deutschland geliefert, dort endmontiert und anschließend zurück nach Asien verschickt werden. Mit der Teillokalisierung der Wertschöpfung, also dem Aufbau von Montagekapazitäten und Projekt-Know-how bei Nippon Katan sowie der direkten Lieferung der Halbfabrikate nach Japan, wird der Prozess deutlich verschlankt. Das verkürzt nicht nur die Produktions- und Lieferzeiten der stark nachgefragten Verbundisolatoren enorm, es reduziert auch den CO2-Fußabdruck im Herstellungsprozess.

Vorteile für alle Beteiligten

„Dieser Ansatz mit verkürzter Markteinführungszeit gewährleistet eine höhere Lieferflexibilität und ein kontinuierliches Umsatzwachstum auf dem japanischen Markt. PFISTERER erwartet, dass diese Zusammenarbeit das aktuelle Volumen an Verbundisolatoren in Japan bis 2030 verdoppeln wird“, sagt Thomas Bachmann, Vice President Business Development OHL Projects der PFISTERER Gruppe. „Die Zusammenarbeit mit Nippon Katan eröffnet PFISTERER eine hervorragende Möglichkeit, den japanischen Markt zu erschließen – ein Markt, der für seine hohen Anforderungen an eine außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit der Stromversorgung bekannt ist. Die Synergie zwischen den beiden Unternehmen, die jeweils auf über 100 Jahre Erfahrung zurückblicken, steht als Garant für Qualität und Zuverlässigkeit in diesem besonders anspruchsvollen Markt. Darüber hinaus genießt Nippon Katan im heimischen Markt hohes Ansehen, was die Einführung unserer Produkte zu einem klaren Wettbewerbsvorteil für PFISTERER macht“, ergänzt David Renelleau, Vice President Regional Sales Management APAC der PFISTERER Gruppe.

Zuverlässige Verbundisolatoren

Die Verbundisolatoren für den japanischen Markt werden im modularen Verfahren hergestellt. Es kombiniert die Vorteile der HTV-Silikongummi-Technologie (HTV – Hoch Temperatur Vulkanisierung) mit hoher Flexibilität zur Produktion kundenspezifischer Isolatoren. PFISTERER Isolatoren werden detailgenau berechnet, kundenspezifisch angepasst und geprüft.

Über PFISTERER

PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen – von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für über 1.200 Mitarbeitende an 17 Standorten und fünf Produktionsstätten weltweit. Karl-Heinz Pfisterer, Enkel des Firmengründers, hat seit den 1970er-Jahren maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen und ist heute Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats.

Kontakt für Rückfragen

Gregor Vollbach

Head of Marketing & Communications

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Tel.: +49 7181 7005 487

E-Mail: gregor.vollbach@pfisterer.com

Web: www.pfisterer.com

Pressekontakt



edicto GmbH

Doron Kaufmann/Axel Mühlhaus

E-Mail: pfisterer@edicto.de

Tel.: + 49 69 90550553

