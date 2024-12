EQS-News: Shelly Group schließt formwechselnde Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE)

EQS-News: Shelly Group AD / Schlagwort(e): Sonstiges

Shelly Group schließt formwechselnde Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE)



16.12.2024 / 16:30 CET/CEST

Sofia / München, 16.Dezember 2024 – DieShelly Group AD (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group” / „die Gesellschaft“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat ihre formwechselnde Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft („SE“) nunmehr abgeschlossen. Basierend auf dem Eintrag im bulgarischen Handelsregister durch die Registerbehörde wird das Unternehmen daher in Zukunft unter dem Namen Shelly Group SE firmieren. Die Umwandlung in eine SE gemäß Artikel 2 (4) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) wurde von der außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens Anfang Oktober dieses Jahres beschlossen.

Die neue Rechtsform hat keine Auswirkungen auf Aktionäre, Kunden und Geschäftspartner oder bestehende Vertragsverhältnisse.

Die Aktionäre halten nach der Umwandlung die gleiche Anzahl an Stückaktien an der Shelly Group SE wie zuvor an der Shelly Group AD. Die Zahl der ausgegebenen Stückaktien bleibt unverändert. Ebenso hat die Umwandlung keine Auswirkungen auf die Börsennotierung der Shelly Group und die Handelbarkeit der Aktien. Die Umstellung in den Depots der Aktionäre erfolgt automatisch. Auch die bisherige ISIN BG1100003166, und das Ticker-Symbol SLYG bleiben bestehen.

Über Shelly Group

Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group ADan der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de www.crossalliance.de

