Großbritannien: Unternehmensstimmung stagniert im Dezember

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat im Dezember stagniert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global lag wie schon im Vormonat bei 50,5 Punkten, wie S&P am Montag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 50,6 Punkten gerechnet. Der Indikator signalisiert aber weiterhin einen leichten Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität. Er liegt knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Der Indikator für den Bereich Dienstleistungen stieg leicht auf 51,4 Punkte. Der Industrieindikator hingegen fiel etwas auf 47,3 Punkte. Dies ist der niedrigste Stand seit elf Monaten.

Die Dynamik des Wirtschaftswachstums habe seit der robusten Expansion zu Jahresanfang nachlassen, kommentiert Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global Market Intelligence. Er verwies auch auf arbeitsmarktpolitische Regulierungen der Regierung und steigende Sozialversicherungsbeiträge, die die Stimmung belasteten. /jsl/la/mis