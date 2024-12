Merz verteidigt Lindner gegen Scholz-Angriffe

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz verteidigt FDP-Chef Christian Lindner gegen die scharfen Vorwürfe von Kanzler Olaf Scholz (SPD). Was Scholz an den früheren Finanzminister gerichtet gesagt habe, "das ist nicht nur respektlos. Sondern es ist eine blanke Unverschämtheit, was Sie hier gemacht haben", kritisierte der CDU-Vorsitzende den Kanzler in der Debatte über dessen Vertrauensfrage im Bundestag. Schließlich habe Scholz drei Jahre lang zusammen mit der FDP regiert.

In diesem Zusammenhang warf Merz Scholz auch fehlenden Respekt vor. An den Kanzler gewandt sagte der Unionsfraktionschef, Scholz habe in seiner Rede "viel von Respekt gesprochen, aber ganz offensichtlich hört Ihr Respekt dort auf, wo es andere politische Meinungen gibt"./bk/DP/ngu