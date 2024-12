Umfrage: US-Wirtschaft gewinnt an Schwung - Aber Rückschlag für Industrie

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die US-Wirtschaft hat im Dezember spürbar an Schwung gewonnen.

Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Dienstleister und Industrie zusammen - stieg um 1,7 auf 56,6 Punkte. Das sei der beste Wert seit knapp drei Jahren, teilte der Finanzdienstleister S&P Global am Montag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mit. Das Barometer blieb damit klar über der Marke von 50, ab der es ein Wachstum signalisiert.

Verantwortlich dafür sind die Dienstleister. Hier liegen die Geschäfte so gut wie seit über drei Jahren nicht mehr. Ganz anders sieht es in der Industrie aus. Hier fiel das Barometer für die Produktion so schlecht aus wie seit über viereinhalb Jahren nicht mehr.

"Die gute Stimmung im verarbeitenden Gewerbe nach der Präsidentschaftswahl wurde teilweise durch Sorgen über Zölle und die möglichen Auswirkungen auf die Inflation aufgrund der höheren Kosten für importierte Materialien gedämpft", sagte der Chefökonom von S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat hohe Zölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China angekündigt.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Rene Wagner; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)