Aktien New York Schluss: Indizes heftig belastet nach Fed-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erwartungen der US-Notenbank Fed für die Zinsentwicklung im kommenden Jahr haben die New Yorker Börsen am Mittwoch heftig unter Druck gesetzt. Erwartungsgemäß wurde der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Vor allem fiel aber ins Gewicht, dass die Notenbanker ihre Erwartungen an weitere Zinssenkungen deutlich zurückschraubten. Nach den Rekorden, die seit Anfang November immer wieder verbucht wurden, flüchteten Anleger am Finanzmarkt im großen Stil in sichere Häfen.

Nachdem der Dow Jones Industrial über weite Strecken moderat in der Gewinnzone lag, drückten ihn die Aussagen der Fed noch mit 2,58 Prozent ins Minus auf 42.326,87 Punkte. Mit dem zehnten Verlusttag in Folge hat er seine Gewinne, die sich seit dem Wahlsieg von Donald Trump Anfang November aufgehäuft hatten, mittlerweile fast wieder vollständig egalisiert. Nach Bloomberg-Daten hatte der Dow am Vortag schon die längste Negativserie seit 1978 besiegelt.

Noch größer wurden die Verluste am breiten Markt und im Technologiesektor, wo die Entwicklung zuletzt besser ausgesehen hatte. Der S&P 500 sackte um 2,95 Prozent auf 5.872,16 Zähler ab und verzeichnete so den größten Tagesverlust seit März 2020. Der auf Technologiewerte fokussierte Nasdaq 100 büßte am Ende sogar 3,60 Prozent auf 21.209,32 Punkte ein. Nach einer Rekordrally, die für ihn am Vortag schon zu Ende gegangen war, erlebte er nun den kräftigsten Rückschlag seit Ende Juli./tih/men