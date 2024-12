S&P 500® - Mind the gap!

Unter diesem Titel haben wir mehrfach auf die Bedeutung der Kurslücken für die Gesamtperformance hingewiesen. Für verschiedene Aktienmärkte konnten wir zeigen, dass die Wertentwicklung oftmals zum Großteil aus den „overnight gaps“ stammt. Dagegen fällt die „intraday“-Performance regelmäßig mehr als ernüchternd aus. Auf Basis der Daten des Jahres 2024 haben wir diese Erkenntnisse beim S&P 500® nochmals auf den Prüfstand gestellt. Die Gaps werden aus der Differenz des Schlusskurses des Vortages und dem Eröffnungskurs des Folgetages berechnet, während sich die intraday-Performance aus der Veränderung des Eröffnungs- bis zum Schlusskurs ergibt. Das durchschnittliche Gap brachte bei den US-„blue chips“ in diesem Jahr ein Plus von 0,08 % – bei einer Trefferquote von 65 %. Der intraday-Kurszuwachs fiel dagegen mit 0,02 % deutlich schmaler aus. Das gleiche gilt auch für die Wahrscheinlichkeit steigender „intraday-Notierungen“ (54 %). Wenn Anlegerinnen und Anleger das ganze Jahr 2024 konsequent „über Nacht“ gehandelt hätten, dann stünde heute ein Kursplus von 22 % zu Buche. Während des Handelstages summiert sich der Gesamtertrag indes auf lediglich 4 %. Unsere „mind the gap“-Strategie wird also ein weiteres Mal bestätigt.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

