TEKCE definiert Immobilienmarkt mit personalisierten PropTech-Diensten neu

EQS-Media / 18.12.2024 / 08:11 CET/CEST



Mit die prognostizierten PropTech-Investitionen von 37 Milliarden US-Dollar bis 2025 steht der Immobiliensektor vor einer dynamischen Transformation. Die internationale Immobiliengruppe TEKCE führt diese Entwicklung mit MyTEKCE, einer Plattform, die Immobiliengeschäfte personalisiert, indem sie Daten und Prozesse zentralisiert. MALAGA -

Die globale Immobilienbranche steht vor einem bedeutenden technologischen Wandel, da die Investitionen in Property Technology (PropTech) bis Ende dieses Jahres auf 37 Milliarden US-Dollar steigen und bis 2032 fast 90 Milliarden US-Dollar erreichen sollen,

so ein Bericht von

Fortune Business Insights. Dieser Anstieg in der sogenannten Property Technology, die Datenanalyse, künstliche Intelligenz und Blockchain umfasst, verändert die Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern und macht Transaktionen zugänglicher, transparenter und effizienter.

Vor diesem Hintergrund hat die internationale Immobiliengruppe TEKCE, die von 20 Büros in 5 Ländern aus operiert, MyTEKCE ins Leben gerufen, eine neue digitale Plattform, die entwickelt wurde, um Daten zu zentralisieren und den Prozess des Kaufens und Verkaufens von Immobilien zu optimieren. Durch die Vereinheitlichung wichtiger Informationen in einer benutzerfreundlichen Umgebung zielt MyTEKCE darauf ab, den Entscheidungsprozess für Käufer und Verkäufer zu vereinfachen, die Transparenz zu erhöhen und administrative Reibungsverluste in einer Branche zu reduzieren, die lange Zeit auf traditionellen Methoden basierte.

Personalisierung als Wachstumsmotor in der Immobilienbranche

„MyTEKCE markiert einen grundlegenden Wandel darin, wie Immobilien gekauft und verkauft werden“, sagt Özkan Tekce, COO von TEKCE. „Die Immobilienbranche ist eine traditionelle Industrie, die seit vielen Jahren mit konventionellen Methoden arbeitet. Unsere Plattform leitet ein neues Zeitalter der Personalisierung ein und verbindet Käufer und Verkäufer mit bisher unerreichter Leichtigkeit. Durch den Einsatz modernster Technologien beschleunigen wir nicht nur das Wachstum des Sektors, sondern bieten auch erheblichen Mehrwert für alle Beteiligten. Über unsere neue Plattform, die auf unserer Website entwickelt wurde, und mit unserem professionellen Team von 250 Mitarbeitern, die mehr als 30 Sprachen sprechen, überbrücken wir die Kluft zwischen Verkäufern und Käufern von Immobilien und läuten ein neues Zeitalter für die Branche ein.“

Für Verkäufer bietet MyTEKCE Werkzeuge zur Anforderung kostenloser Immobilienbewertungberichte, zur Überwachung ihrer Angebote, zur Einsichtnahme in Besucherstatistiken, zur Verwaltung von Verträgen und zur vollständigen Abwicklung des Verkaufsprozesses online. Dieser digitale Ansatz verspricht eine Erweiterung ihrer Reichweite und eine Optimierung der Transaktionen.

Käufer hingegen erhalten Zugang zu maßgeschneiderten Suchwerkzeugen, Echtzeitbenachrichtigungen für neue Angebote und direkte Kommunikation mit Verkaufsberatern. Sie können Besichtigungen organisieren, ihre Lieblings Angebote verwalten und auf ein integriertes CRM-System zugreifen, das wichtige Dokumente und Daten zentralisiert. Das Ergebnis ist ein reibungsloses, benutzerorientiertes Kauferlebnis.



„Wir erleichtern den Zugang zu Informationen und verbessern die Transparenz im Immobilienbereich“

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat sich TEKCE auf transparente Kommunikation und sorgfältige Überprüfung von Immobilien konzentriert, um die beste Preisgarantie zu gewährleisten. „Unser Erfolg basiert auf dem Aufbau langfristigen Vertrauens“, sagt Özkan Tekce. „Wir untersuchen jede Immobilie gründlich, damit Käufer mit Vertrauen handeln können. MyTEKCE ist der Höhepunkt dieser Strategie und verwandelt unser Engagement für Klarheit und Benutzerfreundlichkeit in eine greifbare, innovative Plattform.“

„Wir werden bald spezielle Mitgliederseiten für Vermieter und Partner einrichten.“

TEKCE, das angeblich das erste Immobilienunternehmen ist, das Kryptowährung als Zahlungsmethode für Immobilientransaktionen akzeptiert, plant weitere Verbesserungen an MyTEKCE. Eine bald eingeführte Partnerseite wird es Branchenkollegen ermöglichen, weltweit Immobilien aufzulisten oder ihre eigenen Kunden durch Nutzung von TEKCEs umfangreicher Immobiliendatenbank zu bedienen. Darüber hinaus werden Vermieter in der Lage sein, Kurz-, Mittel- und Langzeitmieten zu verwalten und über die Plattform auf transparente Prozesse sowie rechtliche Beratung zuzugreifen.

Özkan Tekce schloss seine Ausführungen mit den Worten: „Bei TEKCE betrachten wir digitales Marketing und eine reibungslose Kundenreise als grundlegende Wachstumstreiber; wir verfolgen aufmerksam globale Immobilien Trends und setzen die neuesten Innovationen schnell in praktische Werkzeuge für unsere Kunden um. Indem wir an der Spitze neuer Technologien und sich entwickelnder Markt Dynamiken bleiben, streben wir danach, einen Schritt voraus zu sein und unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu verfeinern sowie unser Angebot zu erweitern und zur Transformation der globalen Immobilienbranche beizutragen.“

Kontact:

Aysun Tekce

Aysun.tekce@tekce.com

Emittent/Herausgeber: TEKCE

Schlagwort(e): Immobilien

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Sprache: Deutsch Unternehmen: TEKCE Çağlayan Mah. Barınaklar Bul. No: 5/3 Muratpaşa Antalya Türkei Internet: https://tekce.com EQS News ID: 2053359