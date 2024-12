Gold - Was von 2024 hängen bleibt!

+++ Gold: Wo wir gerade bei neuen Allzeithochs sind: Da wollte der Goldpreis nicht nachstehen: 37 neue Rekordstände trieben das Edelmetall in der Spitze auf 2.800 USD, womit ein Langfristziel aus dem letztjährigen Jahresausblick erreicht wurde. Mit einem Plus von 27 % war es zudem das beste Goldjahr seit 2010 +++ Silber: Auf den letzten Metern konnte „große Bruder“ performancetechnisch den Silberpreis noch abfangen. Dennoch könnte auch dem „Gold des kleinen Mannes“ ein echter Paukenschlag gelingen. Gemeint ist der höchste Jahresschlusskurs in diesem Jahrtausend ( > 30,86 USD) bzw. sogar der höchste Jahresschlusskurs der Historie ( > 32,08 USD) +++ Wenig Bewegung dagegen bei den deutschen Zinsen. Mit 73 bp erlebte die 10-jährige Rendite die drittniedrigste Handelsspanne der Historie. Macht die geringe Volatilität 2025 zu einem „make or break“-Jahrgang? +++ EUR/USD: binnen zweieinhalb Monaten durchläuft die europäische Einheitswährung zum US-Dollar die gesamte Handelsspanne vom Jahreshoch (1,1213 USD) bis zum Jahrestief (1,0333 USD). Damit wackelt die Kernhaltezone bei 1,03/1,05 USD +++ Fortsetzung siehe unten +++

Gold (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

