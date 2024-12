Trump fordert von EU: Kauft mehr Öl und Gas oder es hagelt Zölle

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel/Berlin (Reuters) - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat seine Zolldrohung gegen die Europäische Union mit einer Forderung zum Kauf von Öl und Gas aus den Vereinigten Staaten bekräftigt.

Er habe der EU gesagt, dass sie das enorme US-Defizit im bilateralen Handel "durch den großangelegten Kauf unseres Öls und Gases ausgleichen" müsse, schrieb Trump am Freitag auf seiner Online-Plattform Truth Social. "Andernfalls gibt es Zölle, und zwar ohne Ende!!!", fügte er hinzu. Allerdings gibt es in der EU eigentlich kaum staatlichen Einfluss auf die europäische Raffinerieindustrie beim Kauf von Öl und Gas, wenn die Bezugsquellen wie derzeit Russland nicht sanktioniert sind.

Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, dass die EU entschlossen sei, die Energieimporte aus Russland schrittweise zu beenden und unsere Versorgungsquellen zu diversifizieren. Nach Angaben des EU-Statistikamtes Eurostat lieferten die USA im ersten Quartal 2024 bereits 47 Prozent der Flüssigerdgas-Einfuhren der EU und 17 Prozent der Öl-Importe.

Auch eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin betonte: "Deutschland hat einen liberalen Gasmarkt, das heißt, die Unternehmen machen die Verträge und nicht die Bundesregierung, und das wird auch heute so bleiben." Man stehe mit der für Handelspolitik zuständigen EU-Kommission in Kontakt.

Trump, der am 20. Januar wieder ins Weiße Haus einzieht, hatte bereits im Wahlkampf gedroht, Europa werde einen hohen Preis für den seit Jahrzehnten bestehenden Überschuss im Handel mit den USA zahlen, und Zölle auf Waren aus der EU von zehn oder 20 Prozent ins Spiel gebracht. Das könnte insbesondere Exporteuropameister Deutschland stark treffen, denn die USA sind der größte Abnehmer von Waren "Made in Germany". Trump ist das hohe Defizit der USA im Handel mit Europa, aber auch mit China, schon lange ein Dorn im Auge. Er hat deswegen bereits in seiner ersten Amtszeit einen Zollstreit vom Zaun gebrochen.

