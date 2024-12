Aktien Europa Schluss: EuroStoxx leicht im Minus vor den Feiertagen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Am Tag vor Heiligabend hat der europäische Leitindex EuroStoxx 50 leicht nachgegeben. Nicht für alle ist dieser Montag der letzte Handelstag vor Weihnachten. In Paris und London wird am Dienstag verkürzt gehandelt.

Vor den Feiertagen sind die Handelsvolumina jedoch bereits insgesamt dünn. Die Zinsentscheidungen der weltweit wichtigsten Notenbanken sind gefallen. Zuletzt sorgte für Aufmerksamkeit, dass in den USA die Fed für 2025 weniger Zinssenkungen in Aussicht gestellt hat als von den meisten Finanzmarktakteuren erwartet.

Der EuroStoxx fiel am Montag um 0,19 Prozent auf 4.852,93 Punkte. Der britische Leitindex FTSE 100 legte um 0,22 Prozent auf 8.102,72 Punkte zu. In der Schweiz stieg der SMI um 0,91 Prozent auf 11.488,28 Zähler./la/he