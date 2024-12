ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 1,75 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck auf "Buy" mit einem Kursziel von 1,75 Euro belassen. Vor zwei Wochen habe der Druckmaschinenhersteller eine Einigung mit dem Betriebsrat und der IG Metall über erste Maßnahmen zur Personalkostensenkung und zu Initiativen zur Umsatzsteigerung bekannt gegeben, resümierte Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Maßnahmen dürften eine künftige Verbesserung des operativen Ergebnisses stützen. Zudem dürften weitere Schritte folgen und diese als Grundlage für eine beständige Verbesserung der Profitabilität in den kommenden Jahren dienen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2024 / 10:14 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

