Grüne planen Vereinfachung der Steuererklärung und Deutschland-App

Berlin (Reuters) - Für den Fall einer erneuten Regierungsbeteiligung der Grünen hat Parteichefin Franziska Brantner eine Entlastung der Bürger bei der Steuererklärung angekündigt.

"Wir wollen den Pauschbetrag - also die Summe, für die man ohne Belege steuerliche Erleichterungen bekommt - auf 1500 Euro anheben", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Dadurch bräuchte dann die Hälfte der Steuerzahler keine Belege mehr einreichen und würde zusätzlich finanziell entlastet." Bei der Steuererklärung soll nach den Vorstellungen der Grünen auch eine Deutschland-App helfen, in der alle staatlichen Leistungen zu finden sind. "In anderen Staaten gibt es das schon", sagte Brantner. "Wenn wir im digitalen Wettbewerb mithalten wollen, müssen wir in unserem föderalen System schneller und besser werden." Es sei eine zentrale Aufgabe der nächsten Regierung, staatliches Handeln zu verschlanken und zu digitalisieren.

Die Parteichefin stellte auch Entlastungen für die Wirtschaft in Aussicht. Unternehmen, die in den Standort Deutschland investierten, sollten "durch eine steuerliche Investitionsprämie von zehn Prozent der Investitionssumme" unterstützt werden.

