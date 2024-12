Aktien Frankfurt Schluss: Dax am Ende eines erneut guten Jahres leicht im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag eines weiteren guten Börsenjahres hat der Dax leicht nachgegeben. Der deutsche Leitindex beendete am Montag einen verkürzten Handel 0,38 Prozent im Minus bei 19.909,14 Punkten, was ein Jahresplus von 18,85 Prozent ergibt. Bereits im Jahr 2023 war dem Dax ein Gewinn in ähnlicher Größenordnung gelungen.

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Montag 0,45 Prozent auf 25.589,06 Zähler. Er hat auf Jahressicht 5,7 Prozent eingebüßt. Für den Nebenwerte-Index SDax steht 2024 ein Minus von 1,8 Prozent zu Buche.

"Mit dem heutigen Börsentag geht für den Dax ein äußerst erfolgreiches Börsenjahr 2024 zu Ende", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Die wichtigsten Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks hatten wie erhofft die Leitzinsen gesenkt und so Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver gemacht./la/mis