US-Anleihen: Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag merklich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,45 Prozent auf 108,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,55 Prozent.

Die merklichen Kursverluste an den Aktienmärkten stützten kurz vor dem Jahresschluss die als sicher geltenden Anleihen. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus. Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago ist im Dezember überraschend gesunken, während die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe im November unerwartet deutlich gestiegen sind.

Die Kurse haben sich in der Vorwoche wenig bewegt, nachdem die US-Notenbank Fed in der Vorwoche die Anleihekurse belastet hatte. Sie hatte nach ihrer Zinssenkung am 18. Dezember die Erwartungen an weitere Lockerungen im kommenden Jahr gedämpft./jsl/he