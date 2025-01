ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 145,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 145,50 Euro belassen. Die jüngsten Gespräche mit Investoren hätten gezeigt, dass deren Fokus für das neue Jahr stark vom Makro-Umfeld geprägt sei, schrieb Analystin Glynis Johnson in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick für die europäische Baustoffindustrie. Es gebe kaum von den Konsensprognosen abweichende Einschätzungen. Johnsons Favoriten für das erste Halbjahr 2025 sind Saint-Gobain und CRH. Manch ein Anleger setze bei einigen Unternehmen, darunter auch Heidelberg Materials, auf Zukäufe in überschaubaren Größenordnungen.

Die Heidelberger und Holcim könnten im neuen Jahr außerdem mit Aktienrückkäufen und Dividenden positiv überraschen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.01.2025 / 11:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.01.2025 / 19:01 / ET

