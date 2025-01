Aktien Frankfurt Schluss: Dax fällt wieder unter 20.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am zweiten Handelstag im neuen Jahr ist der Dax wieder unter 20.000 Punkte gerutscht. Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag nach Neujahr noch knapp über dieser viel beachteten Marke geschlossen hatte, trübte sich die Stimmung der Anleger am Freitag ein.

Der Dax verlor 0,59 Prozent auf 19.906,08 Punkte. Für die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche ergibt sich damit ein Abschlag von 0,39 Prozent. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten büßte am Freitag 0,85 Prozent auf 25.500,40 Punkte ein.

"Der Dax sucht weiter vergeblich nach überzeugten Käufern, die den Index wieder nachhaltig über die 20.000er-Marke befördern", schrieb Experte Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Der bevorstehende Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar stelle die Entschlossenheit der Anleger auf eine harte Probe./la/he