AKTIE IM FOKUS: Infineon gefragt - 'Top Pick' der UBS

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positiver Kommentar der UBS hat die Aktien des Chipkonzerns Infineon am Montag angetrieben. Mit einem Plus von 4,2 Prozent auf 32,31 Euro waren sie am Vormittag zweitbester Wert im Dax , der um 0,4 Prozent zulegte.

Für UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies ist Infineon zu Beginn des Jahres sein Favorit. Der Konzern sollte von den Entwicklungen rund um das Thema Künstliche Intelligenz, einer hochlaufenden Produktion von Siliziumkarbid-Chips für neue Kunden sowie von Wechselkurseffekten profitieren. Der Analyst stuft die Aktien bei einem Kursziel von 41 Euro weiterhin mit "Buy" ein.

Mit der Kurserholung ringen die Papiere nun mit der 21-Tage-Linie, einem kurzfristigen Indikator. Dieser Durchschnittskurs ist weiterhin aufwärts gerichtet. Weitere Widerstände für die Kurserholung dürften dann im Bereich zwischen 33 und 34 Euro liegen - hier war der Kurs im Dezember mehrfach nach unten abgedreht./mis/jha/