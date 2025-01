AKTIE IM FOKUS: Sartorius erholt - JPMorgen sieht positive Geschäftssignale

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Empfehlung der Bank JPMorgan hat am Montag den jüngsten Bodenbildungsversuch der Aktien des Pharmazulieferers und -ausrüsters Sartorius angetrieben. Die Papiere stiegen am Vormittag unter den besten Dax -Werten um 4,5 Prozent auf 220,30 Euro.

JPMorgan Analyst Richard Vosser setzte die Papiere auf "Positive Catalyst Watch". Die Einstufung bleibt bei einem Kursziel von 275 Euro auf "Overweight". Die Auftragslage im Segment Bioprozesstechnik (BPS) im Schlussquartal 2024 sollte die Zuversicht der Anleger mit Blick auf 2025 verbessern, argumentiert Vosser. Daher dürfte die Veröffentlichung der vorläufigen Resultate für 2024 am 28. Januar zu einem Kurstreiber werden.

Trotz des Kursanstiegs am Montag bewegen sich die Papiere weiter nahe den Tiefs seit 2020, bevor die Corona-Pandemie der gesamten Branche eine Sonderkonjunktur beschert hatte. In der Folge war der Sartorius-Kurs gegen Ende 2021 auf ein Rekordhoch von gut 631 Euro geklettert. Danach ging es mit dem Kurs aber wieder nach unten. Dem Unternehmen machte eine anhaltende Investitionszurückhaltung der Kunden, insbesondere in China, zu schaffen.

2024 drohte der Kurs die Marke von 200 Euro zu reißen. Im Schlussquartal stabilisierte er sich darüber. So hatte das Unternehmen im Oktober trotz eines weiteren Umsatz- und Ergebnisrückgangs eine zunehmende Stabilisierung der Geschäftsentwicklung signalisiert. Das laufende Sparprogramm trägt zudem Früchte und sollte sich im Schlussquartal voll entfalten./mis/bek/jha/