AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy setzen 2024er-Rekordlauf fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy setzen 2025 ihren Rekordlauf aus dem vergangenen Jahr fort. Am Montag legten sie im Xetra-Handel um fast fünf Prozent auf 54,52 Euro zu und schlossen damit nahe ihres im Handelsverlauf erreichten Rekordhochs von 54,80 Euro. Damit haben sie in den ersten drei Handelstagen des neuen Jahres weitere acht Prozent gewonnen, nachdem sie 2024 mit einem Plus von fast 320 Prozent der mit Abstand stärkste Dax-Wert waren.

Seit dem Rekordtief im Oktober 2023 von 6,402 Euro kletterten die Papiere inzwischen um rund 750 Prozent nach oben. Im Sommer und Herbst des vorvergangenen Jahres hatten Finanzprobleme und die Schwierigkeiten bei der Tochter Siemens Gamesa, die Windkraftanlagen herstellt, zu heftigen Kursverlusten geführt und den Kurs innerhalb weniger Monate von fast 25 Euro auf nur noch etwas mehr als sechs Euro gedrückt.

Doch eine Milliardenbürgschaft des Bundes und die Aussicht auf nachhaltig gute Geschäfte mit der Energiewende führten zu einer massiven Kurserholung seit dem Rekordtief. Inzwischen ist die frühere Siemens-Tochter , die im Herbst 2020 von der Mutter abgespalten wurde, an der Börse fast 44 Milliarden Euro wert und liegt damit im Dax im oberen Mittelfeld.

Am 26. Oktober 2023 hatte Siemens Energy mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Milliarden noch gemeinsam mit Zalando am Ende des Dax gelegen. Siemens hält aktuell noch 17 Prozent der Anteile der früheren Tochter. Die Ex-Mutter will sich in den kommenden Monaten allerdings von weiteren Siemens-Energy-Aktien trennen - unter anderem, um eine milliardenschwere Übernahme in den Vereinigten Staaten teilweise zu finanzieren./zb/men/he