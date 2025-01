Goldpreis nimmt wieder Fahrt in Richtung 2.700 Dollar auf – Donald Trump und Geldpolitik im Fokus

Der Goldpreis kommt in den ersten Handelstagen des neuen Jahres auf ein Plus in Höhe von 0,83 Prozent. Anleger könnten schon bald wieder die Marke von 2.700 Dollar ansteuern. Neben dem Amtsantritt durch Donald Trump dürften insbesondere die geldpolitischen Entwicklungen im Januar das Anlegerinteresse auf sich ziehen.

Donald Trump zieht am 20. Januar in das Weiße Haus ein

Für den 20. Januar 2025 ist der offizielle Einzug Trumps in das Weiße Haus geplant. Abzuwarten gilt, welche Pläne der Republikaner zu Beginn seiner Amtszeit tatsächlich in die Praxis umsetzen wird. Angekündigt wurden etwa Strafzölle auf chinesische oder europäische Importe, welche die Furcht vor einem Handelskrieg forcierten.

Auch die geopolitischen Unwägbarkeiten sollten Anleger weiterhin im Auge behalten. Neben dem Ukraine-Russland-Konflikt könnten die Spannungen im Nahen Osten immer wieder für Unruhe an den Finanzmärkten sorgen, was dem Goldpreis tendenziell in die Karten spielen dürfte.