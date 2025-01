USA warnen: Kreml will Satellitentechnik mit Nordkorea teilen

SEOUL (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken warnt vor Plänen Russlands, moderne Weltraum- und Satellitentechnologie mit Nordkorea zu teilen. Dies sei eine Gegenleistung für Nordkoreas militärische Unterstützung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sagte er auf einer Pressekonferenz mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Cho Tae Yeol in Seoul.

Das abgeschottete Regime in Nordkorea hat nach Schätzungen Südkoreas und der USA während der letzten Monate flächendeckend Munition, schwere Waffen sowie über 11.000 Soldaten nach Russland entsandt, um Moskau zu unterstützen. Weiter sagte Blinken, dass Russland kurz davor stehe, Nordkorea formell als Atomstaat anzuerkennen.

Nordkorea führt ersten Raketentest im neuen Jahr durch

Nur wenige Stunden vor der Pressekonferenz feuerte Nordkorea, das über Atomsprengköpfe verfügt, eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer. Laut einer ersten Einschätzung des südkoreanischen Generalstabs könnte es sich bei dem Geschoss um eine Hyperschallrakete handeln. Es ist Nordkoreas erster Waffentest im neuen Jahr.

Blinken war am Sonntag zu politischen Gesprächen in Südkorea eingetroffen. Im Anschluss seines Besuchs in Seoul soll er nach Japan weiterreisen./fk/DP/nas